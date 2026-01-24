$43.170.01
50.520.15
ukenru
07:25 • 3264 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 13440 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 29404 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 30040 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 27905 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 25318 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 46263 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 41528 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21078 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 27690 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
Понад 1,2 млн споживачів без світла в Києві та Чернігові після нічної атаки рф - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 86 перегляди

У Києві та Чернігові понад 1,2 млн споживачів залишилися без світла після нічної атаки. У столиці планується відновити водопостачання протягом дня.

Понад 1,2 млн споживачів без світла в Києві та Чернігові після нічної атаки рф - віцепрем'єр

У Києві і Чернігові після нічної атаки рф без світла понад 1,2 млн споживачів, у столиці подачу води планують відновити протягом дня, повідомив у суботу віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

З його слів, триває ліквідація наслідків масованого обстрілу по мирних містах України. "Під ударами Київ та область, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Ворог випустив понад 370 дронів та 21 ракету різних типів", - вказав віцепрем'єр.

Київ

У Києві понад 800 тисяч абонентів - без електрики. Порушення теплопостачання зафіксоване у близько 6 тисячах будинках, у понад 2 тисячах - повністю відсутнє. Унаслідок нічних обстрілів є перебої із водопостачання лівобережної частини міста та Печерському районі Правого берега. Подачу води плануємо відновити протягом дня

- повідомив Кулеба.

Чернігів

У Чернігові - без світла понад 400 тисяч споживачів. Усі котельні працюють, теплом місто забезпечене. Водопостачання також в наявності завдяки альтернативним джерелам живлення

- вказав віцепрем'єр.

"Координуємо дії із місцевою владою для якнайшвидшої ліквідації наслідків. Усі екстрені служби, комунальники, ремонті бригади працюють на місцях", - наголосив Кулеба.

88 тис. родин у Києві без світла після атаки рф - ДТЕК24.01.26, 10:07 • 698 переглядiв

Юлія Шрамко

