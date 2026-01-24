Понад 1,2 млн споживачів без світла в Києві та Чернігові після нічної атаки рф - віцепрем'єр

У Києві і Чернігові після нічної атаки рф без світла понад 1,2 млн споживачів, у столиці подачу води планують відновити протягом дня, повідомив у суботу віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

З його слів, триває ліквідація наслідків масованого обстрілу по мирних містах України. "Під ударами Київ та область, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Ворог випустив понад 370 дронів та 21 ракету різних типів", - вказав віцепрем'єр.

Київ

У Києві понад 800 тисяч абонентів - без електрики. Порушення теплопостачання зафіксоване у близько 6 тисячах будинках, у понад 2 тисячах - повністю відсутнє. Унаслідок нічних обстрілів є перебої із водопостачання лівобережної частини міста та Печерському районі Правого берега. Подачу води плануємо відновити протягом дня - повідомив Кулеба.

Чернігів

У Чернігові - без світла понад 400 тисяч споживачів. Усі котельні працюють, теплом місто забезпечене. Водопостачання також в наявності завдяки альтернативним джерелам живлення - вказав віцепрем'єр.

"Координуємо дії із місцевою владою для якнайшвидшої ліквідації наслідків. Усі екстрені служби, комунальники, ремонті бригади працюють на місцях", - наголосив Кулеба.

