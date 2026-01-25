$43.170.00
800 тысяч киевлян остаются без света из-за экстренных отключений - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 260 просмотра

По состоянию на вечер субботы, 24 января, 800 тысяч абонентов в Киеве обесточены из-за экстренных отключений света. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергосистема не успевает восстановиться из-за постоянных атак врага.

800 тысяч киевлян остаются без света из-за экстренных отключений - Шмыгаль

Из-за экстренных отключений света в Киеве по состоянию на вечер субботы, 24 января, обесточены 800 тысяч абонентов. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Подробности

По его словам, постоянные атаки врага пока не дают стабилизировать ситуацию в энергетике.

Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений – более 800 тысяч абонентов. Дефицит мощности сохраняется

- отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что за последние дни из одного из хабов Минэнерго было распределено более 143 тонн гуманитарной помощи. В частности, речь идет о генераторах, трансформаторах, кабелях и насосах.

Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений

- сообщил чиновник.

Он добавил, что дополнительное оборудование ожидается от Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.

Напомним

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Вадим Хлюдзинский

