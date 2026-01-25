Жилые дома и критическая инфраструктура: из-за российских ударов в субботу повреждено 170 объектов - МВД

В результате российских ударов в субботу по Украине было повреждено 170 объектов, в том числе жилые дома и критическая инфраструктура. Об этом в телеэфире сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Так, спасатели ГСЧС в Киеве, Харькове и других городах Украины ликвидируют последствия атак и максимально привлечены к аварийно-восстановительным работам. Вместе с энергетиками и коммунальными службами чрезвычайники работают над тем, чтобы свет и тепло вернулось в дома граждан.

Министр также сообщил о работе пунктов несокрушимости, куда люди могут обращаться за необходимой помощью.

Только в Киеве развернуто 1300 пунктов несокрушимости, но мы пошли параллельным путем и между жилыми домами в микрорайонах города Киева развернули пункты обогрева. На данный момент работает 91 пункт, на утро разворачиваем еще два больших пункта обогрева - рассказал Клименко.

Он добавил, что пункты несокрушимости и обогрева работают круглосуточно. На этих локациях можно согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться связью.

Напомним

По состоянию на вечер субботы, 24 января, 800 тысяч абонентов в Киеве обесточены из-за экстренных отключений света. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергосистема не успевает восстановиться из-за постоянных атак врага.

