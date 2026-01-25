Жилые дома и критическая инфраструктура: из-за российских ударов в субботу повреждено 170 объектов - МВД

$43.170.00
50.520.00
ukenru
24 января, 18:16 • 8352 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 15941 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 20187 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 29679 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 31494 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 45420 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 42709 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34586 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29088 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 65811 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
87%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Германии более половины населения считает США угрозой, а не союзником - СМИ24 января, 15:38 • 4986 просмотра
Ночная атака рф на Киев 24 января: патрульная полиция показала кадрыVideo24 января, 15:58 • 4124 просмотра
Энергетики восстановили свет для 88 тысяч домов Деснянского района Киева после атаки рф 24 января24 января, 17:13 • 4892 просмотра
Родился в Харькове и вербовал наемников в Сирии для "Вагнера": кого россия отправила на переговоры в Абу-Даби24 января, 17:59 • 3822 просмотра
Атака рф на Киев 24 января: полиция обезвредила боевую часть ракеты "Искандер-М" весом полтонныPhotoVideo20:15 • 4594 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 65811 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 79735 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 95128 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 89325 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 90339 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 13420 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 14243 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 31270 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 31756 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 45060 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Жилые дома и критическая инфраструктура: из-за российских ударов в субботу повреждено 170 объектов - МВД

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В результате российских ударов по Украине в субботу повреждено 170 объектов, включая жилые дома и инфраструктуру. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, развернуты пункты несокрушимости и обогрева.

Жилые дома и критическая инфраструктура: из-за российских ударов в субботу повреждено 170 объектов - МВД

В результате российских ударов в субботу по Украине было повреждено 170 объектов, в том числе жилые дома и критическая инфраструктура. Об этом в телеэфире сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Так, спасатели ГСЧС в Киеве, Харькове и других городах Украины ликвидируют последствия атак и максимально привлечены к аварийно-восстановительным работам. Вместе с энергетиками и коммунальными службами чрезвычайники работают над тем, чтобы свет и тепло вернулось в дома граждан.

Министр также сообщил о работе пунктов несокрушимости, куда люди могут обращаться за необходимой помощью.

Только в Киеве развернуто 1300 пунктов несокрушимости, но мы пошли параллельным путем и между жилыми домами в микрорайонах города Киева развернули пункты обогрева. На данный момент работает 91 пункт, на утро разворачиваем еще два больших пункта обогрева

- рассказал Клименко.

Он добавил, что пункты несокрушимости и обогрева работают круглосуточно. На этих локациях можно согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться связью.

Напомним

По состоянию на вечер субботы, 24 января, 800 тысяч абонентов в Киеве обесточены из-за экстренных отключений света. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергосистема не успевает восстановиться из-за постоянных атак врага.

Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК24.01.26, 18:43 • 15957 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Игорь Клименко
Киев
Харьков