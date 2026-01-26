$43.140.03
Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго

Київ • УНН

 • 68 перегляди

27 січня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго

Завтра по всій Україні планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 27 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- наголосили в Укренерго.

Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - Свириденко25.01.26, 22:51 • 10032 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна