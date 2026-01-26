Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго
Київ • УНН
27 січня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Завтра по всій Україні планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 27 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії зауважили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
