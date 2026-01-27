Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго

$43.140.03
26 січня, 17:23 • 15032 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 39916 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 27538 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 33516 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 29815 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 46100 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 27143 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 55236 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23141 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42585 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"
Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Михайло Федоров
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Київська область
Харків
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Storm Shadow

Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Через наслідки російських обстрілів в енергосистемі України запроваджено аварійні відключення електроенергії у кількох областях. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання, графіки знеструмлення тимчасово не діють.

Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго

Російські обстріли спричинили аварійні відключення електроенергії в низці областей України, повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії

- повідомили в компанії.

Як вказано, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення, як зазначається, будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Завтра по всій Україні вимикають світло: що кажуть в Укренерго26.01.26, 18:25 • 12987 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна