Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго

Російські обстріли спричинили аварійні відключення електроенергії в низці областей України, повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії - повідомили в компанії.

Як вказано, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення, як зазначається, будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

