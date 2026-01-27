Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго
Київ • УНН
Через наслідки російських обстрілів в енергосистемі України запроваджено аварійні відключення електроенергії у кількох областях. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання, графіки знеструмлення тимчасово не діють.
Російські обстріли спричинили аварійні відключення електроенергії в низці областей України, повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії
Як вказано, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Аварійні відключення, як зазначається, будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
