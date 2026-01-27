Енергетики відновили світло для 1,2 млн родин в Україні після російських обстрілів

Енергетики повернули світло понад 1,2 млн родинам в Україні після російських обстрілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Попри складну ситуацію минулого тижня вдалося повернути світло у 373 населених пунктах. Серед них:

у Києві - 645,3 тис. родин;

на Одещині - 253,3 тис. жителів;

на Дніпропетровщині - 120 тис. домівок;

на Донеччині - 104,4 тис. осель;

на Київщині - 86,6 тис. родин.

Додатково

російські обстріли спричинили аварійні відключення електроенергії в низці областей України 27 січня.

Згодом УНН повідомив, що дефіцит електроенергії спостерігається у столичному регіоні, а негода залишила без світла жителів у 10 областях.

