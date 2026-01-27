Енергетики відновили світло для 1,2 млн родин в Україні після російських обстрілів
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання для понад 1,2 млн родин в Україні після російських обстрілів. Світло повернули у 373 населених пунктах, включаючи Київ, Одещину, Дніпропетровщину, Донеччину та Київщину.
Деталі
Попри складну ситуацію минулого тижня вдалося повернути світло у 373 населених пунктах. Серед них:
- у Києві - 645,3 тис.
родин;
- на Одещині - 253,3
тис. жителів;
- на Дніпропетровщині -
120 тис. домівок;
- на Донеччині - 104,4
тис. осель;
- на Київщині - 86,6
тис. родин.
Додатково
російські обстріли спричинили аварійні відключення електроенергії в низці областей України 27 січня.
Згодом УНН повідомив, що дефіцит електроенергії спостерігається у столичному регіоні, а негода залишила без світла жителів у 10 областях.
