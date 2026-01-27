Енергетики відновили світло для 1,2 млн родин в Україні після російських обстрілів

$43.130.01
Ексклюзив
13:14 • 7924 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 7618 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 6044 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 14577 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 19989 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 15352 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 17939 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 32739 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 82047 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 46954 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03
Міноборони рф заявило про захоплення Куп'янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 7930 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 19993 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олександр Усик
Олег Кіпер
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Харківська область
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48
Енергетики відновили світло для 1,2 млн родин в Україні після російських обстрілів

Київ • УНН

 • 248 перегляди

ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання для понад 1,2 млн родин в Україні після російських обстрілів. Світло повернули у 373 населених пунктах, включаючи Київ, Одещину, Дніпропетровщину, Донеччину та Київщину.

Енергетики відновили світло для 1,2 млн родин в Україні після російських обстрілів

Енергетики повернули світло понад 1,2 млн родинам в Україні після російських обстрілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Попри складну ситуацію минулого тижня вдалося повернути світло у 373 населених пунктах. Серед них:

  • у Києві - 645,3 тис. родин;
    • на Одещині - 253,3 тис. жителів;
      • на Дніпропетровщині - 120 тис. домівок;
        • на Донеччині - 104,4 тис. осель;
          • на Київщині - 86,6 тис. родин.

            Додатково

            російські обстріли спричинили аварійні відключення електроенергії в низці областей України 27 січня.

            Згодом УНН повідомив, що дефіцит електроенергії спостерігається у столичному регіоні, а негода залишила без світла жителів у 10 областях.

            Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими27.01.26, 15:14 • 7914 переглядiв

            Євген Устименко

            СуспільствоВійна в Україні
            Енергетика
            Війна в Україні
            Відключення світла
            Електроенергія
            Донецька область
            Київська область
            Одеська область
            Дніпропетровська область
            ДТЕК
            Україна
            Київ