Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Украина запускает программу "СвітлоДім": ОСМД могут получить до 300 тысяч гривен на энергооборудование

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Правительство Украины запускает программу "СвітлоДім" для поддержки многоквартирных домов в условиях отключений света. ОСМД и управляющие могут получить от 100 до 300 тысяч гривен на закупку энергооборудования.

Украина запускает программу "СвітлоДім": ОСМД могут получить до 300 тысяч гривен на энергооборудование

В Украине запускают "СвітлоДім" — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Провели энергетический Кабмин и приняли дополнительный пакет решений для поддержки людей и бизнеса в условиях ограниченного энергоснабжения. Запускаем "СвітлоДім" — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений

- сообщила Свириденко.

По ее словам, правительство приняло решение о предоставлении государственной помощи от 100 до 300 тысяч грн для ОСМД, жилищных и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования. Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через Дию.

Комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки. Использовать средства нужно за 45 дней. Программа будет действовать в общинах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области. О старте подачи заявок на получение помощи в рамках программы дополнительно сообщит Минразвития

- резюмировала Свириденко.

Антонина Туманова

