Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них
Київ • УНН
Мешканці Києва та Київської області отримали перші 10 тисяч "Пакунків тепла". Вони містять речі для зігрівання та підтримання зв'язку в умовах складної енергетичної ситуації.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко
За словами Свириденко, через безпрецедентні російські удари по енергетичній інфраструктурі та сильні морози ситуація в енергосистемі залишається складною. Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки забезпечуємо точкову допомогу тим, хто найбільше її зараз потребує.
... забезпечуємо адресну допомогу для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах, одиноких пенсіонерів. Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша. Це в першу чергу Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль та Бровари на Київщині
Пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку, зарядити медичні пристрої, додала Свириденко.
