Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
1 лютого, 10:11
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Ексклюзив
31 січня, 16:54
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Мешканці Києва та Київської області отримали перші 10 тисяч "Пакунків тепла". Вони містять речі для зігрівання та підтримання зв'язку в умовах складної енергетичної ситуації.

Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них

Жителі Києва та Київської області отримали перші 10 тисяч "Пакунків тепла". Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко і додала, що пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку, зарядити медичні пристрої, передає УНН.

Деталі

За словами Свириденко, через безпрецедентні російські удари по енергетичній інфраструктурі та сильні морози ситуація в енергосистемі залишається складною. Поряд із загальнонаціональними програмами підтримки забезпечуємо точкову допомогу тим, хто найбільше її зараз потребує.

... забезпечуємо адресну допомогу для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах, одиноких пенсіонерів. Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" вже отримали мешканці районів Києва та області, де ситуація найскладніша. Це в першу чергу Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони столиці, а також Бориспіль та Бровари на Київщині 

- повідомила прем'єрка.

Пакунок містить речі, які допоможуть пройти холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку, зарядити медичні пристрої, додала Свириденко.

Уряд виділив 800 млн грн на перший етап програми "СвітлоДІМ" 29.01.26, 20:10 • 3999 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
