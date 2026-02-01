$42.850.00
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
10:11 • 20726 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 19885 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 36751 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 54072 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 36627 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 34351 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 27097 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16956 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14443 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 52439 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 80947 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 59101 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 65339 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 66641 просмотра
В автобусе, который рф атаковала на Днепропетровщине, были шахтеры: число жертв возросло до 15

Киев • УНН

 • 402 просмотра

россия атаковала автобус с шахтерами ДТЭК на Днепропетровщине. Погибло 15 человек, еще 7 получили ранения.

В автобусе, который рф атаковала на Днепропетровщине, были шахтеры: число жертв возросло до 15

рф атаковала автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены. Как сообщили в ДТЭК, на данный момент известно о 15 погибших шахтерах, передает УНН.

россия совершила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены

- говорится в сообщении.

По данным компании, на данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также 7 шахтеров ранены.

Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших

- резюмировали в ДТЭК.

Напомним

В Павлоградском районе Днепропетровщины вражеский беспилотник попал вблизи служебного автобуса одного из предприятий. По предварительной информации, в результате атаки погибли 12 человек, еще 7 пострадали.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Днепропетровская область
ДТЭК