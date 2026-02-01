В автобусе, который рф атаковала на Днепропетровщине, были шахтеры: число жертв возросло до 15
Киев • УНН
россия атаковала автобус с шахтерами ДТЭК на Днепропетровщине. Погибло 15 человек, еще 7 получили ранения.
рф атаковала автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены. Как сообщили в ДТЭК, на данный момент известно о 15 погибших шахтерах, передает УНН.
россия совершила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены
По данным компании, на данный момент известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также 7 шахтеров ранены.
Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших
В Павлоградском районе Днепропетровщины вражеский беспилотник попал вблизи служебного автобуса одного из предприятий. По предварительной информации, в результате атаки погибли 12 человек, еще 7 пострадали.