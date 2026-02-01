В автобусі, який рф атакувала на Дніпропетровщині, були шахтарі: кількість жертв зросла до 15

$42.850.00
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
10:11 • 19962 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 19589 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 36421 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 53762 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 36509 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 34255 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 27037 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16912 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14406 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 15607 перегляди
Новий голова ОБСЄ планує візит до Києва та москви1 лютого, 06:44 • 6960 перегляди
Зимова буря в США: понад 100 загиблих та тисячі скасованих рейсів1 лютого, 06:47 • 5580 перегляди
Повний сніжний Місяць у лютому освітить небо: коли і як його побачити1 лютого, 08:24 • 9250 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto11:56 • 16228 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 52221 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 80785 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 58964 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 65160 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 66489 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Олексій Білошицький
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Крим
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 15651 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 27028 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 29813 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 32750 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 33967 перегляди
Техніка
Bild
Starlink
Опалення
Соціальна мережа

В автобусі, який рф атакувала на Дніпропетровщині, були шахтарі: кількість жертв зросла до 15

Київ • УНН

 • 66 перегляди

росія атакувала автобус із шахтарями ДТЕК на Дніпропетровщині. Загинуло 15 осіб, ще 7 отримали поранення.

В автобусі, який рф атакувала на Дніпропетровщині, були шахтарі: кількість жертв зросла до 15

рф атакувала автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни. Як повідомили у ДТЕК, на даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів, передає УНН.

росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни 

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, на даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також 7 шахтарів поранено. 

Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих 

- резюмували у ДТЕК.

Нагадаємо

У Павлоградському районі Дніпропетровщини ворожий безпілотник влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 7 постраждали.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Дніпропетровська область
ДТЕК