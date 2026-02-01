В автобусі, який рф атакувала на Дніпропетровщині, були шахтарі: кількість жертв зросла до 15
Київ • УНН
росія атакувала автобус із шахтарями ДТЕК на Дніпропетровщині. Загинуло 15 осіб, ще 7 отримали поранення.
рф атакувала автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни. Як повідомили у ДТЕК, на даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів, передає УНН.
росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни
За даними компанії, на даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також 7 шахтарів поранено.
Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих
У Павлоградському районі Дніпропетровщини ворожий безпілотник влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 7 постраждали.