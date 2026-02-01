Ворог ударив дроном біля службового автобусу на Дніпропетровщині: 12 людей загинули, ще 7 - постраждали
Київ • УНН
У Павлоградському районі Дніпропетровщини ворожий безпілотник влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 12 людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВ Олександр Ганжа, передає УНН.
У Дніпрі внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули жінка та чоловік. Атака спричинила пожежу, зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще два та легковий автомобіль.