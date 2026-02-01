У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людей
Київ • УНН
У Дніпрі внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули жінка та чоловік. Атака спричинила пожежу, зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще два та легковий автомобіль.
У Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
Деталі
За його словами, атака сталася вночі, виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два – пошкоджені. Понівечена також легкова автівка.
Звечора й вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини. Застосовували артилерію і FPV-дрони. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач
Він також уточнив, що вчора вдень через артобстріл Покровської громади потрощені ще одна приватна оселя і господарська споруда.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області та Запоріжжя загинула одна людина, вісім отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, магазини, кафе, ринок.
