У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людей

31 січня, 17:53 • 16407 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 31856 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 23381 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 23705 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 21035 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 14098 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 12672 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 6998 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11680 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 19128 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Німеччина офіційно відмовилася від бойкоту ЧС-2026 попри заклики проти політики Трампа31 січня, 20:00 • 5330 перегляди
Польща закрила повітряний простір через об'єкти, що наближалися з білорусі31 січня, 20:24 • 7902 перегляди
Прихована агітація? Фреска янгола в Римі після реставрації набула рис обличчя прем'єр-міністерки Італії МелоніPhoto31 січня, 20:41 • 7308 перегляди
"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний станPhoto31 січня, 22:33 • 17978 перегляди
У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg00:17 • 7742 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 37184 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 66709 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 46560 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 51812 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 54180 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Ілон Маск
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Румунія
Іран
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 18210 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 23560 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 27034 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 27679 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 25925 перегляди
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
The Hill
SpaceX Starship

У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людей

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Дніпрі внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули жінка та чоловік. Атака спричинила пожежу, зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще два та легковий автомобіль.

У Дніпрі ворожий БпЛА влучив у будинок, загинули двоє людей

У Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, атака сталася вночі, виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два – пошкоджені. Понівечена також легкова автівка. 

Звечора й вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини. Застосовували артилерію і FPV-дрони. Били по райцентру та Марганецькій громаді. Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач

- розповів Ганжа.

Він також уточнив, що вчора вдень через артобстріл Покровської громади потрощені ще одна приватна оселя і господарська споруда.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області та Запоріжжя загинула одна людина, вісім отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, магазини, кафе, ринок.

У Дніпрі після ворожого удару частково зруйнована 16-поверхівка, кількість поранених зросла до 1422.01.26, 15:22 • 3106 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Енергетика
Війна в Україні
Дніпро (місто)
Запоріжжя