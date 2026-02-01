В Днепре вражеский БПЛА попал в дом, погибли два человека
В Днепре в результате попадания вражеского БПЛА погибли женщина и мужчина. Атака вызвала пожар, разрушен частный дом, повреждены еще два и легковой автомобиль.
В Днепре из-за попадания вражеского БпЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
По его словам, атака произошла ночью, возник пожар, разрушен частный дом, еще два – повреждены. Изуродован также легковой автомобиль.
С вечера и ночью российские войска осуществляли обстрелы Никопольщины. Применяли артиллерию и FPV-дроны. Били по райцентру и Марганецкой общине. Разбиты два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, авто. Зацепило газопровод и линию электропередач
Он также уточнил, что вчера днем из-за артобстрела Покровской общины разбиты еще один частный дом и хозяйственная постройка.
Накануне в результате российских обстрелов Днепропетровской области и Запорожья погиб один человек, восемь получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, магазины, кафе, рынок.
