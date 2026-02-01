В Днепре вражеский БПЛА попал в дом, погибли два человека

$42.850.00
31 января, 17:53 • 16392 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 31829 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 23361 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 23685 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 21024 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 14093 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 12668 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 6996 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11679 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 19127 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Германия официально отказалась от бойкота ЧМ-2026, несмотря на призывы против политики Трампа31 января, 20:00 • 5330 просмотра
Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси31 января, 20:24 • 7902 просмотра
Скрытая агитация? Фреска ангела в Риме после реставрации приобрела черты лица премьер-министра Италии МелониPhoto31 января, 20:41 • 7308 просмотра
"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положениеPhoto31 января, 22:33 • 17978 просмотра
У путина сужается "окно" для мирного соглашения из-за растущего бюджетного дефицита - Bloomberg00:17 • 7744 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 37179 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 66705 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 46555 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 51808 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 54176 просмотра
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 18190 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 23556 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 27027 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 27674 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 25919 просмотра
В Днепре вражеский БПЛА попал в дом, погибли два человека

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В Днепре в результате попадания вражеского БПЛА погибли женщина и мужчина. Атака вызвала пожар, разрушен частный дом, повреждены еще два и легковой автомобиль.

В Днепре вражеский БПЛА попал в дом, погибли два человека

В Днепре из-за попадания вражеского БпЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, атака произошла ночью, возник пожар, разрушен частный дом, еще два – повреждены. Изуродован также легковой автомобиль.

С вечера и ночью российские войска осуществляли обстрелы Никопольщины. Применяли артиллерию и FPV-дроны. Били по райцентру и Марганецкой общине. Разбиты два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, авто. Зацепило газопровод и линию электропередач

- рассказал Ганжа.

Он также уточнил, что вчера днем из-за артобстрела Покровской общины разбиты еще один частный дом и хозяйственная постройка.

Напомним

Накануне в результате российских обстрелов Днепропетровской области и Запорожья погиб один человек, восемь получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, магазины, кафе, рынок.

В Днепре после вражеского удара частично разрушена 16-этажка, число раненых возросло до 1422.01.26, 15:22 • 3106 просмотров

Вадим Хлюдзинский

