В Днепре после вражеского удара частично разрушена 16-этажка, число раненых возросло до 14

В результате удара вражескими БПЛА по Днепру частично разрушена жилая 16-этажка. Число пострадавших возросло до 14, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 кв.м.

С верхних этажей поврежденного дома чрезвычайники спасли 16 человек. Предварительно, травмированы 14 человек - сообщили в ГСЧС.

На месте удара установлен Пункт экстренной психологической помощи, где психологи ГСЧС оказывают необходимую поддержку пострадавшим. Также развернут Пункт обогрева для населения.

Более 50 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС привлечены к ликвидации последствий атаки.

россияне нанесли дроновый удар по Днепру: есть попадание в многоэтажку