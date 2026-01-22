$43.180.08
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 12426 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 6524 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 10486 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 14014 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 19762 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 26734 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41406 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39761 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 66170 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
В Днепре после вражеского удара частично разрушена 16-этажка, число раненых возросло до 14

Киев • УНН

 • 888 просмотра

В результате удара вражескими БпЛА по Днепру частично разрушена 16-этажка, число пострадавших возросло до 14. В двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 кв.м.

В Днепре после вражеского удара частично разрушена 16-этажка, число раненых возросло до 14

В результате удара вражескими БПЛА по Днепру частично разрушена жилая 16-этажка. Число пострадавших возросло до 14, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 кв.м.

С верхних этажей поврежденного дома чрезвычайники спасли 16 человек. Предварительно, травмированы 14 человек 

- сообщили в ГСЧС.

На месте удара установлен Пункт экстренной психологической помощи, где психологи ГСЧС оказывают необходимую поддержку пострадавшим. Также развернут Пункт обогрева для населения.

Более 50 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС привлечены к ликвидации последствий атаки.

россияне нанесли дроновый удар по Днепру: есть попадание в многоэтажку22.01.26, 13:31 • 1590 просмотров

Антонина Туманова

