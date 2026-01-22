В Днепре после вражеского удара частично разрушена 16-этажка, число раненых возросло до 14
Киев • УНН
В результате удара вражескими БпЛА по Днепру частично разрушена 16-этажка, число пострадавших возросло до 14. В двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 кв.м.
Детали
По данным спасателей, в двух квартирах возникли пожары на общей площади 200 кв.м.
С верхних этажей поврежденного дома чрезвычайники спасли 16 человек. Предварительно, травмированы 14 человек
На месте удара установлен Пункт экстренной психологической помощи, где психологи ГСЧС оказывают необходимую поддержку пострадавшим. Также развернут Пункт обогрева для населения.
Более 50 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС привлечены к ликвидации последствий атаки.
