У Дніпрі після ворожого удару частково зруйнована 16-поверхівка, кількість поранених зросла до 14

У результаті удару ворожими БпЛА по Дніпру частково зруйнована житлова 16-поверхівка. Кількість постраждалих зросла до 14, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м.

Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей. Попередньо, травмовані 14 осіб - повідомили у ДСНС.

На місці удару встановлений Пункт екстреної психологічної допомоги, де психологи ДСНС надають необхідну підтримку постраждалим. Також розгорнуто Пункт обігріву для населення.

Понад 50 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС залучені до ліквідації наслідків атаки.

