У Дніпрі після ворожого удару частково зруйнована 16-поверхівка, кількість поранених зросла до 14

11:49 • 3286 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 11586 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 5658 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 10060 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 13668 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 19581 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 26600 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41351 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39720 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 65761 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 10612 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 15568 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 29611 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 16818 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 14174 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:29 • 11583 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 9482 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 65760 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
21 січня, 12:43 • 57945 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 58313 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 21420 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 18768 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 19599 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 58321 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 38239 перегляди
У Дніпрі після ворожого удару частково зруйнована 16-поверхівка, кількість поранених зросла до 14

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Внаслідок удару ворожими БпЛА по Дніпру частково зруйновано 16-поверхівку, кількість постраждалих зросла до 14. У двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м.

У Дніпрі після ворожого удару частково зруйнована 16-поверхівка, кількість поранених зросла до 14

У результаті удару ворожими БпЛА по Дніпру частково зруйнована житлова 16-поверхівка. Кількість постраждалих зросла до 14, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м.

Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей. Попередньо, травмовані 14 осіб 

- повідомили у ДСНС.

На місці удару встановлений Пункт екстреної психологічної допомоги, де психологи ДСНС надають необхідну підтримку постраждалим. Також розгорнуто Пункт обігріву для населення.

Понад 50 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС залучені до ліквідації наслідків атаки.

росіяни завдали дроновий удар по Дніпру: є влучання у багатоповерхівку22.01.26, 13:31 • 1544 перегляди

Антоніна Туманова

