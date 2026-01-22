$43.180.08
11:49 • 2356 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 9628 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 3612 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 8066 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 12898 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 19169 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 26278 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41163 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39573 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 64985 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
росіяни завдали дроновий удар по Дніпру: є влучання у багатоповерхівку

Київ • УНН

 • 1372 перегляди

Внаслідок удару БпЛА по Дніпру понівечено багатоповерхівку, виникла пожежа у двох квартирах. Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив влучання у житловий будинок.

росіяни завдали дроновий удар по Дніпру: є влучання у багатоповерхівку

Російські війська завдали дроновий удар по Дніпру, пошкоджено багатоповерхівку, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.

Ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Понівечена багатоповерхівка. Виникла пожежа у двох квартирах

- написав Ганжа.

Мер Дніпра Борис Філатов також підтвердив, що окупанти "влучили в житловий будинок".

Ракетний удар рф по Кривому Рогу: постраждали 5 людей, серед них півторарічна дитина22.01.26, 13:24 • 1382 перегляди

Юлія Шрамко

