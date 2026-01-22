росіяни завдали дроновий удар по Дніпру: є влучання у багатоповерхівку
Київ • УНН
Внаслідок удару БпЛА по Дніпру понівечено багатоповерхівку, виникла пожежа у двох квартирах. Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив влучання у житловий будинок.
Російські війська завдали дроновий удар по Дніпру, пошкоджено багатоповерхівку, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.
Ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Понівечена багатоповерхівка. Виникла пожежа у двох квартирах
Мер Дніпра Борис Філатов також підтвердив, що окупанти "влучили в житловий будинок".
