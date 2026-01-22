росіяни завдали дроновий удар по Дніпру: є влучання у багатоповерхівку

Російські війська завдали дроновий удар по Дніпру, пошкоджено багатоповерхівку, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram, пише УНН.

Ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Понівечена багатоповерхівка. Виникла пожежа у двох квартирах - написав Ганжа.

Мер Дніпра Борис Філатов також підтвердив, що окупанти "влучили в житловий будинок".

