російські обстріли Дніпропетровщини та Запоріжжя: є загиблий та численні поранені і руйнування будинків

17:53 • 2746 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 5598 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 6444 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 8558 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 10004 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 9182 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 8614 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 5100 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10710 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17847 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Mercedes представив новий броньований автомобіль S-класу для світових лідерів31 січня, 09:57 • 4250 перегляди
Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції31 січня, 11:24 • 10219 перегляди
Моральний стан окупантів тримається на опіоїдах: ГУР оприлюднило нові перехопленняVideo13:23 • 6730 перегляди
Координаційний штаб погодив обов'язкову евакуацію 25 дітей з батьками із семи населених пунктів на Харківщині13:38 • 3062 перегляди
Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками ТрампаVideo13:52 • 9966 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
31 січня, 10:00 • 26486 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 18:21 • 56019 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 37274 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 42159 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 45211 перегляди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Румунія
Державний кордон України
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф16:40 • 2742 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 16429 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 21705 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 22519 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 21320 перегляди
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

російські обстріли Дніпропетровщини та Запоріжжя: є загиблий та численні поранені і руйнування будинків

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області та Запоріжжя загинула одна людина, вісім отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, магазини, кафе, ринок.

російські обстріли Дніпропетровщини та Запоріжжя: є загиблий та численні поранені і руйнування будинків

Протягом останньої доби російські війська завдали масованих ударів по цивільній інфраструктурі Дніпропетровської області та міста Запоріжжя. Внаслідок атак загинув мирний мешканець, ще вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляють рятувальники ДСНС, пише УНН.

Деталі

У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. Загальна кількість постраждалих у регіоні зросла до семи осіб. Трьох поранених бійці ДСНС евакуювали безпосередньо з епіцентру обстрілу та передали лікарям у критичному стані.

Ворожий вогонь спричинив масштабні руйнування: пошкоджено багатоквартирні будинки, приватний сектор, магазини, кафе та місцевий ринок. Окремо у Синельниківському районі через влучання безпілотника зафіксовано пошкодження житлової оселі.

Удар по приватному сектору Запоріжжя

У Запоріжжі під обстріл потрапив житловий квартал, де внаслідок вибухової хвилі та уламків постраждав 54-річний чоловік. Ще двоє громадян звернулися по медичну допомогу, проте після огляду відмовилися від госпіталізації. Масштаби матеріальних збитків у місті є значними: три приватні будинки зруйновано вщент, ще 12 осель та 9 господарчих споруд отримали серйозні пошкодження.

Рятувальники завершили обстеження уражених територій. Наразі на місцях працюють комунальні служби, які допомагають громадянам закривати вибиті вікна та пошкоджені дахи.

росіяни вже понад добу б’ють по об’єктах залізниці на Дніпровщині - Кулеба30.01.26, 20:36 • 4936 переглядiв

Степан Гафтко

