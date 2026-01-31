російські обстріли Дніпропетровщини та Запоріжжя: є загиблий та численні поранені і руйнування будинків
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області та Запоріжжя загинула одна людина, вісім отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, магазини, кафе, ринок.
Протягом останньої доби російські війська завдали масованих ударів по цивільній інфраструктурі Дніпропетровської області та міста Запоріжжя. Внаслідок атак загинув мирний мешканець, ще вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляють рятувальники ДСНС, пише УНН.
Деталі
У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. Загальна кількість постраждалих у регіоні зросла до семи осіб. Трьох поранених бійці ДСНС евакуювали безпосередньо з епіцентру обстрілу та передали лікарям у критичному стані.
Ворожий вогонь спричинив масштабні руйнування: пошкоджено багатоквартирні будинки, приватний сектор, магазини, кафе та місцевий ринок. Окремо у Синельниківському районі через влучання безпілотника зафіксовано пошкодження житлової оселі.
Удар по приватному сектору Запоріжжя
У Запоріжжі під обстріл потрапив житловий квартал, де внаслідок вибухової хвилі та уламків постраждав 54-річний чоловік. Ще двоє громадян звернулися по медичну допомогу, проте після огляду відмовилися від госпіталізації. Масштаби матеріальних збитків у місті є значними: три приватні будинки зруйновано вщент, ще 12 осель та 9 господарчих споруд отримали серйозні пошкодження.
Рятувальники завершили обстеження уражених територій. Наразі на місцях працюють комунальні служби, які допомагають громадянам закривати вибиті вікна та пошкоджені дахи.
