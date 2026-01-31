российские обстрелы Днепропетровщины и Запорожья: есть погибший и многочисленные раненые и разрушения домов
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Днепропетровской области и Запорожья погиб один человек, восемь получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, магазины, кафе, рынок.
За последние сутки российские войска нанесли массированные удары по гражданской инфраструктуре Днепропетровской области и города Запорожья. В результате атак погиб мирный житель, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщают спасатели ГСЧС, пишет УНН.
Подробности
В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела погиб мужчина. Общее количество пострадавших в регионе возросло до семи человек. Трех раненых бойцы ГСЧС эвакуировали непосредственно из эпицентра обстрела и передали врачам в критическом состоянии.
Вражеский огонь вызвал масштабные разрушения: повреждены многоквартирные дома, частный сектор, магазины, кафе и местный рынок. Отдельно в Синельниковском районе из-за попадания беспилотника зафиксировано повреждение жилого дома.
Удар по частному сектору Запорожья
В Запорожье под обстрел попал жилой квартал, где в результате взрывной волны и осколков пострадал 54-летний мужчина. Еще двое граждан обратились за медицинской помощью, однако после осмотра отказались от госпитализации. Масштабы материального ущерба в городе значительны: три частных дома разрушены до основания, еще 12 домов и 9 хозяйственных построек получили серьезные повреждения.
Спасатели завершили обследование пораженных территорий. Сейчас на местах работают коммунальные службы, которые помогают гражданам закрывать выбитые окна и поврежденные крыши.
россияне уже более суток бьют по объектам железной дороги на Днепропетровщине - Кулеба30.01.26, 20:36 • 4936 просмотров