российские обстрелы Днепропетровщины и Запорожья: есть погибший и многочисленные раненые и разрушения домов

17:53 • 2626 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 5358 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 6258 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 8390 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 9856 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 9092 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 8564 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 5084 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 10700 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 17832 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
публикации
Эксклюзивы
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 26419 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 55954 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 37218 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 42099 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 45161 просмотра
российские обстрелы Днепропетровщины и Запорожья: есть погибший и многочисленные раненые и разрушения домов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В результате российских обстрелов Днепропетровской области и Запорожья погиб один человек, восемь получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, магазины, кафе, рынок.

российские обстрелы Днепропетровщины и Запорожья: есть погибший и многочисленные раненые и разрушения домов

За последние сутки российские войска нанесли массированные удары по гражданской инфраструктуре Днепропетровской области и города Запорожья. В результате атак погиб мирный житель, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщают спасатели ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела погиб мужчина. Общее количество пострадавших в регионе возросло до семи человек. Трех раненых бойцы ГСЧС эвакуировали непосредственно из эпицентра обстрела и передали врачам в критическом состоянии.

Вражеский огонь вызвал масштабные разрушения: повреждены многоквартирные дома, частный сектор, магазины, кафе и местный рынок. Отдельно в Синельниковском районе из-за попадания беспилотника зафиксировано повреждение жилого дома.

Удар по частному сектору Запорожья

В Запорожье под обстрел попал жилой квартал, где в результате взрывной волны и осколков пострадал 54-летний мужчина. Еще двое граждан обратились за медицинской помощью, однако после осмотра отказались от госпитализации. Масштабы материального ущерба в городе значительны: три частных дома разрушены до основания, еще 12 домов и 9 хозяйственных построек получили серьезные повреждения.

Спасатели завершили обследование пораженных территорий. Сейчас на местах работают коммунальные службы, которые помогают гражданам закрывать выбитые окна и поврежденные крыши.

россияне уже более суток бьют по объектам железной дороги на Днепропетровщине - Кулеба30.01.26, 20:36 • 4936 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье