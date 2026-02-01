Враг ударил дроном возле служебного автобуса на Днепропетровщине: 12 человек погибли, еще 7 - пострадали
Киев • УНН
В Павлоградском районе Днепропетровской области вражеский беспилотник попал вблизи служебного автобуса одного из предприятий. По предварительной информации, в результате атаки погибли 12 человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Напомним
В Днепре в результате попадания вражеского БпЛА погибли женщина и мужчина. Атака вызвала пожар, разрушен частный дом, повреждены еще два и легковой автомобиль.