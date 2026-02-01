Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення: Зеленський розкритикував роботу столичної влади

Президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в регіонах. Окремо увагу приділили ситуації в столиці, де ситуація з теплом складна - сотні будинків без опалення. Президент зауважив - роботи у Києві недостатньо і закликав міську владу працювати з урядовими структурами швидше, передає УНН.

Була доповідь щодо Київської області: фактично щодня в області додається когенерація. Видаються теплові набори для людей, і ця програма буде збільшуватися. Щодня на Київщині роздають близько п’яти тисяч таких теплових наборів. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків – без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо