Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення: Зеленський розкритикував роботу столичної влади
Президент Зеленський провів селектор, де звернув увагу на складну ситуацію з опаленням у Києві, де понад 500 будинків без тепла. Він закликав міську владу працювати швидше з урядовими структурами. Також Президент відреагував на удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині.
Президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в регіонах. Окремо увагу приділили ситуації в столиці, де ситуація з теплом складна - сотні будинків без опалення. Президент зауважив - роботи у Києві недостатньо і закликав міську владу працювати з урядовими структурами швидше, передає УНН.
Була доповідь щодо Київської області: фактично щодня в області додається когенерація. Видаються теплові набори для людей, і ця програма буде збільшуватися. Щодня на Київщині роздають близько п’яти тисяч таких теплових наборів. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків – без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо
За його словами, була доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву в Києві. Більше людей зараз звертаються, і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти. Надається гаряче харчування. Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр.
Місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше – щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію
Крім того, Зеленський відреагував на удар рф по автобусу із шахтарями на Дніпропетровщині.
Дніпровщина: у Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу з шахтарями. На жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені
За його словами, у Нікополі та Марганці були відключення електрики через удари дронів по енергетичних лініях. Були удари й по логістиці – по залізниці на Дніпровщині. У Конотопі на Сумщині сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються швидко все лагодити і зберігають зв’язок між регіонами.