У Києві над відновленням електромереж працюють 63 бригади, понад 220 бригад - над відновленням тепла

Над відновленням електромереж у Києві працюють 63 бригади, над відновленням тепла — понад 220 бригад. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН після чергового засідання Штабу.

Над відновленням електромереж у Києві працюють 63 бригади, над відновленням тепла — понад 220 бригад, зокрема бригади "Укрзалізниці" та з різних областей. НАК "Нафтогаз" готовий додатково посилити місто ще 40 бригадами фахівців - повідомив Шмигаль.

Деталі

За словами міністра, cьогодні також запустили додаткові когенераційні установки у Київській області. Це реальні кроки до енергонезалежності наших громад. Крім того, вже є домовленості з партнерами щодо постачання додаткових установок. Завдання номер один — якомога більше додаткової генерації. Це пріоритет.

Крім того, як повідомив Шмигаль, міжнародні партнери продовжують посилювати підтримку і по інших напрямках. Лише за минулий тиждень ми отримали понад 38 тонн енергетичного обладнання зі Швейцарії, Німеччини, Данії, Австрії та Словаччини. У дорозі генератори, трансформатори, когенераційні установки та інше обладнання з ЄС, Литви, Австрії, Польщі, Фінляндії, Франції, Азербайджану, Нідерландів, а також від UNDP та UNICEF/WASH.

Також майже 342 тонни допомоги вже передали з хабів Міненерго операторам систем розподілу електроенергії, тепло- та енергогенеруючим підприємствам, компаніям нафтогазового комплексу, органам місцевого самоврядування - резюмував він.

У Києві після аварії в енергосистемі без тепла залишаються близько 80 будинків - Кличко