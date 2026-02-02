$42.810.04
Instagram

У Києві над відновленням електромереж працюють 63 бригади, понад 220 бригад - над відновленням тепла

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У Києві 63 бригади працюють над відновленням електромереж, а понад 220 бригад відновлюють теплопостачання. НАК "Нафтогаз" готовий надати ще 40 бригад фахівців.

Над відновленням електромереж у Києві працюють 63 бригади, над відновленням тепла — понад 220 бригад. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН після чергового засідання Штабу.

Над відновленням електромереж у Києві працюють 63 бригади, над відновленням тепла — понад 220 бригад, зокрема бригади "Укрзалізниці" та з різних областей. НАК "Нафтогаз" готовий додатково посилити місто ще 40 бригадами фахівців 

- повідомив Шмигаль.

Деталі

За словами міністра, cьогодні також запустили додаткові когенераційні установки у Київській області. Це реальні кроки до енергонезалежності наших громад. Крім того, вже є домовленості з партнерами щодо постачання додаткових установок. Завдання номер один — якомога більше додаткової генерації. Це пріоритет. 

Крім того, як повідомив Шмигаль, міжнародні партнери продовжують посилювати підтримку і по інших напрямках. Лише за минулий тиждень ми отримали понад 38 тонн енергетичного обладнання зі Швейцарії, Німеччини, Данії, Австрії та Словаччини. У дорозі генератори, трансформатори, когенераційні  установки та інше обладнання з ЄС, Литви, Австрії, Польщі, Фінляндії, Франції, Азербайджану, Нідерландів, а також від UNDP та UNICEF/WASH. 

Також майже 342 тонни допомоги вже передали з хабів Міненерго операторам систем розподілу електроенергії,  тепло- та енергогенеруючим підприємствам, компаніям нафтогазового комплексу, органам місцевого самоврядування 

- резюмував він.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
