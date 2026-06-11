Минюст готовит масштабные изменения в сфере защиты прав детей по стандартам ЕС

Фото: Министерство юстиции Украины

В Министерстве юстиции Украины готовят изменения в законодательство для гармонизации защиты прав детей с европейскими стандартами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Временно исполняющая обязанности Министра юстиции Людмила Сугак провела координационное совещание с международными партнерами по определению и внедрению ключевых приоритетов развития правосудия, дружественного к детям.

По ее словам, в Минюсте завершают подготовку комплексного законопроекта о юстиции, дружественной к ребенку, а также обновленной Национальной стратегии в сфере прав человека, где защита прав детей является одним из ключевых блоков.

Сугак подчеркнула: это направление является не только обязательством Украины в рамках Дорожной карты по вопросам верховенства права, но и насущным запросом общества в условиях российско-украинской войны.

Кроме того, в Минюсте призвали международных партнеров к дальнейшему сотрудничеству ради гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами и обеспечения защиты интересов детей в системе правосудия.

Также в ведомстве добавили, что при поддержке ЮНИСЕФ в Украине открыто 15 центров "Барнахус" (13 из них — во время полномасштабного вторжения) и создан Реестр из 587 психологов, которые привлекаются к уголовным производствам с участием детей.

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