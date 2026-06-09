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По фактам милитаризации украинских детей расследуется 28 дел - в Офисе Генпрокурора обсудили с экспертами ОБСЕ преступления рф

Киев • УНН

 • 166 просмотра

За милитаризацию детей расследуют 28 дел, а за индоктринацию подозревают 439 человек. На данный момент разыскивают более 20 тысяч детей, подтверждена депортация 716 человек.

По фактам милитаризации украинских детей расследуется 28 дел - в Офисе Генпрокурора обсудили с экспертами ОБСЕ преступления рф

На данный момент по фактам милитаризации украинских детей расследуется 28 уголовных производств, 34 лицам сообщено о подозрении. Об этом стало известно во время встречи заместителя Генерального прокурора Виктора Логачева с представителями экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ Элиной Штейнерте, Эрве Асенсио и Штефаном Вольфом, посвященной преступлениям россии против украинских детей, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в фокусе встречи была депортация и принудительное перемещение детей, их милитаризация, индоктринация, принудительная паспортизация, незаконное усыновление и системные попытки стирания украинской идентичности.

Логачев поблагодарил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Бюро демократических институтов и прав человека за последовательную поддержку Украины и внимание к нарушениям прав украинских детей в условиях продолжающейся вооруженной агрессии рф.

Расследование депортации и принудительного перемещения украинских детей является одним из безусловных приоритетов Офиса Генерального прокурора. Для нас это не только вопрос уголовного преследования конкретных исполнителей. Это вопрос восстановления справедливости, возвращения детей и фиксации системной политики россии против украинской идентичности 

- отметил заместитель Генерального прокурора.

В настоящее время органы власти Украины принимают меры для розыска более 20 тысяч украинских детей. В рамках уголовных производств подтверждена депортация и принудительное перемещение 716 детей. Из них 648 детей были принудительно депортированы в российскую федерацию, еще 68 перемещены в пределах временно оккупированных территорий.

Милитаризация украинских детей должна быть признана преступлением против человечности - Лубинец05.05.26, 18:10 • 3466 просмотров

Большинство подтвержденных эпизодов касаются воспитанников институциональных учреждений Донецкой и Херсонской областей. В то же время расследования охватывают не только период полномасштабного вторжения, но и факты депортации, начиная с 2014 года с момента оккупации Крыма и части востока Украины.

В этих производствах сообщено о подозрении 25 лицам. Среди них представители российской власти, в частности депутаты Госдумы, военнослужащие вооруженных сил рф и представители оккупационных администраций Херсонской и Донецкой областей.

Особое внимание во время встречи уделено политике, направленной на сокрытие россией следов преступлений. Речь идет об изменении документов, имен и фамилий детей, принудительной паспортизации и незаконном усыновлении.

рф пытается не просто вывезти украинских детей. Она пытается изменить их документы, гражданство, язык, образование, память и самоидентификацию. Именно поэтому мы говорим о скоординированной политике ассимиляции, индоктринации и милитаризации 

- подчеркнул Логачев.

Также обсуждена системная милитаризация и индоктринация украинских детей на временно оккупированных территориях. По данным следствия, рф использует для этого образовательные учреждения, молодежные военно-патриотические движения, кадетские классы, пропагандистские программы и лагеря.

В частности, детям навязывают российские образовательные программы, запрещают украинский язык, искажают историю Украины, формируют лояльность к государству-агрессору и популяризируют службу в российской армии.

На данный момент по фактам милитаризации украинских детей расследуется 28 уголовных производств, 34 лицам сообщено о подозрении, 12 обвинительных актов направлено в суд, вынесено 3 обвинительных приговора. По фактам индоктринации и насаждения враждебных исторических и политических нарративов расследуется по меньшей мере 581 уголовное производство, 439 лицам сообщено о подозрении, в суд направлен 421 обвинительный акт, вынесено 155 обвинительных приговоров 

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отдельно стороны обсудили возможную уголовно-правовую оценку таких действий как преступлений против человечности. Речь идет, в частности, о признаках насильственных исчезновений, преследовании по украинской национальной идентичности и других бесчеловечных деяниях.

Офис Генерального прокурора поддерживает постоянную коммуникацию с Международным уголовным судом, а также сотрудничает с международными партнерами, в частности в рамках Совместной следственной группы. В марте 2026 года ее мандат был расширен на расследование депортации украинских детей в россию и Беларусь, принудительной смены гражданства и незаконного усыновления.

Также Офис координирует работу с президентской инициативой Bring Kids Back UA, Европолом, международными экспертами и общественными организациями. Из соображений безопасности детей и их семей детали этой работы не разглашаются.

Мы высоко ценим работу экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ. Ожидаем, что ее выводы станут важным вкладом в документирование преступлений против украинских детей, защиту их прав и усиление международных усилий по обеспечению справедливости 

- отметил Логачев.

Заместитель Генерального прокурора подчеркнул, что дальнейшее документирование этих преступлений, сохранение доказательной базы и международное сотрудничество имеют решающее значение для возвращения украинских детей и привлечения виновных к ответственности.

Расходы на милитаризацию молодежи в РФ в 2026 году вырастут в 20 раз - ЦПД08.06.26, 07:31 • 5502 просмотра

Антонина Туманова

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