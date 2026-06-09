По фактам милитаризации украинских детей расследуется 28 дел - в Офисе Генпрокурора обсудили с экспертами ОБСЕ преступления рф
Киев • УНН
За милитаризацию детей расследуют 28 дел, а за индоктринацию подозревают 439 человек. На данный момент разыскивают более 20 тысяч детей, подтверждена депортация 716 человек.
На данный момент по фактам милитаризации украинских детей расследуется 28 уголовных производств, 34 лицам сообщено о подозрении. Об этом стало известно во время встречи заместителя Генерального прокурора Виктора Логачева с представителями экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ Элиной Штейнерте, Эрве Асенсио и Штефаном Вольфом, посвященной преступлениям россии против украинских детей, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в фокусе встречи была депортация и принудительное перемещение детей, их милитаризация, индоктринация, принудительная паспортизация, незаконное усыновление и системные попытки стирания украинской идентичности.
Логачев поблагодарил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Бюро демократических институтов и прав человека за последовательную поддержку Украины и внимание к нарушениям прав украинских детей в условиях продолжающейся вооруженной агрессии рф.
Расследование депортации и принудительного перемещения украинских детей является одним из безусловных приоритетов Офиса Генерального прокурора. Для нас это не только вопрос уголовного преследования конкретных исполнителей. Это вопрос восстановления справедливости, возвращения детей и фиксации системной политики россии против украинской идентичности
В настоящее время органы власти Украины принимают меры для розыска более 20 тысяч украинских детей. В рамках уголовных производств подтверждена депортация и принудительное перемещение 716 детей. Из них 648 детей были принудительно депортированы в российскую федерацию, еще 68 перемещены в пределах временно оккупированных территорий.
Милитаризация украинских детей должна быть признана преступлением против человечности - Лубинец05.05.26, 18:10 • 3466 просмотров
Большинство подтвержденных эпизодов касаются воспитанников институциональных учреждений Донецкой и Херсонской областей. В то же время расследования охватывают не только период полномасштабного вторжения, но и факты депортации, начиная с 2014 года с момента оккупации Крыма и части востока Украины.
В этих производствах сообщено о подозрении 25 лицам. Среди них представители российской власти, в частности депутаты Госдумы, военнослужащие вооруженных сил рф и представители оккупационных администраций Херсонской и Донецкой областей.
Особое внимание во время встречи уделено политике, направленной на сокрытие россией следов преступлений. Речь идет об изменении документов, имен и фамилий детей, принудительной паспортизации и незаконном усыновлении.
рф пытается не просто вывезти украинских детей. Она пытается изменить их документы, гражданство, язык, образование, память и самоидентификацию. Именно поэтому мы говорим о скоординированной политике ассимиляции, индоктринации и милитаризации
Также обсуждена системная милитаризация и индоктринация украинских детей на временно оккупированных территориях. По данным следствия, рф использует для этого образовательные учреждения, молодежные военно-патриотические движения, кадетские классы, пропагандистские программы и лагеря.
В частности, детям навязывают российские образовательные программы, запрещают украинский язык, искажают историю Украины, формируют лояльность к государству-агрессору и популяризируют службу в российской армии.
На данный момент по фактам милитаризации украинских детей расследуется 28 уголовных производств, 34 лицам сообщено о подозрении, 12 обвинительных актов направлено в суд, вынесено 3 обвинительных приговора. По фактам индоктринации и насаждения враждебных исторических и политических нарративов расследуется по меньшей мере 581 уголовное производство, 439 лицам сообщено о подозрении, в суд направлен 421 обвинительный акт, вынесено 155 обвинительных приговоров
Отдельно стороны обсудили возможную уголовно-правовую оценку таких действий как преступлений против человечности. Речь идет, в частности, о признаках насильственных исчезновений, преследовании по украинской национальной идентичности и других бесчеловечных деяниях.
Офис Генерального прокурора поддерживает постоянную коммуникацию с Международным уголовным судом, а также сотрудничает с международными партнерами, в частности в рамках Совместной следственной группы. В марте 2026 года ее мандат был расширен на расследование депортации украинских детей в россию и Беларусь, принудительной смены гражданства и незаконного усыновления.
Также Офис координирует работу с президентской инициативой Bring Kids Back UA, Европолом, международными экспертами и общественными организациями. Из соображений безопасности детей и их семей детали этой работы не разглашаются.
Мы высоко ценим работу экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ. Ожидаем, что ее выводы станут важным вкладом в документирование преступлений против украинских детей, защиту их прав и усиление международных усилий по обеспечению справедливости
Заместитель Генерального прокурора подчеркнул, что дальнейшее документирование этих преступлений, сохранение доказательной базы и международное сотрудничество имеют решающее значение для возвращения украинских детей и привлечения виновных к ответственности.
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