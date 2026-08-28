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Киев и область атакуют более двух суток подряд — повреждено не менее 14 складов

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Российские удары по Киеву и области продолжаются более двух суток. Уничтожены склады Roshen и UNICEF, депо «Новой почты» и книжные склады.

Киев и область атакуют более двух суток подряд — повреждено не менее 14 складов

Российская атака на Киев и Киевскую область почти непрерывно продолжается уже 53 часа, за двое суток в регионе повреждено не менее 14 складских помещений. За это время в столице 25 раз объявляли воздушную тревогу, пишет УНН.

Подробности

Среди поражённых объектов — склад готовой продукции Roshen в Чубинском, который был уничтожен. Также повреждены или разрушены распределительные центры Comfy, "Фора", "Аврора" и "Дом Игрушек".

В Чубинском также уничтожен склад UNICEF с гуманитарной помощью для детей и семей, пострадавших от войны. Это уже второй склад организации в Киевской области, уничтоженный за последние два месяца. Ущерб от июльского удара оценивали почти в 3,9 млн долларов.

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В Святопетровском полностью сгорело депо "Новой почты". Во время ликвидации пожара российские войска нанесли по объекту повторный удар.

Под удары также попали склады с книжной продукцией украинских издательств и книжных магазинов, среди которых "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Vivat, "Основы" и Readeat. На одном из складов сгорело более 60 тысяч экземпляров книг, а Readeat предварительно оценивает свои потери в более чем 23 млн грн.

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Всего в течение двух суток в Киевской области повреждено не менее 14 складских помещений. Российские атаки на столицу и область по состоянию на вечер 28 августа продолжаются уже более двух суток.

Напомним

Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" с 15-го по 32-й км.  

Степан Гафтко

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