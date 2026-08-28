Київ і область атакують понад дві доби поспіль – пошкоджено щонайменше 14 складів
Київ • УНН
російські удари по Києву та області тривають понад дві доби. Знищено склади Roshen і UNICEF, депо «Нової пошти» та книжкові склади.
російська атака на Київ та Київську область майже безперервно триває вже 53 години, за дві доби в регіоні пошкоджено щонайменше 14 складських приміщень. За цей час у столиці 25 разів оголошували повітряну тривогу, пише УНН.
Деталі
Серед уражених об'єктів – склад готової продукції Roshen у Чубинському, який був знищений. Також пошкоджено або зруйновано розподільчі центри Comfy, "Фора", "Аврора" та "Будинок Іграшок".
У Чубинському також знищено склад UNICEF із гуманітарною допомогою для дітей та родин, які постраждали від війни. Це вже другий склад організації на Київщині, знищений за останні два місяці. Збитки від липневого удару оцінювали майже у 3,9 млн доларів.
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У Святопетрівському повністю згоріло депо "Нової пошти". Під час ліквідації пожежі російські війська завдали по об'єкту повторного удару.
Під удари також потрапили склади з книжковою продукцією українських видавництв і книгарень, серед яких "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Vivat, "Основи" та Readeat. На одному зі складів згоріло понад 60 тисяч примірників книжок, а Readeat попередньо оцінює свої втрати у понад 23 млн грн.
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Загалом протягом двох діб на Київщині пошкоджено щонайменше 14 складських приміщень. російські атаки на столицю та область станом на вечір 28 серпня тривають уже понад дві доби.
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Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" з 15-го по 32-й км.