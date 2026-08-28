АТБ вводить ліміти, а "Сільпо" — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні

У мережі супермаркетів АТБ 28 серпня запровадили обмеження на кількість окремих товарів, які можна придбати в одні руки. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву представника мережі Сергія Демченка.

У компанії запевняють, що це не пов’язано з дефіцитом продукції, а рішення ухвалили через випадки масових закупівель товарів для подальшого перепродажу.

Деталі

У п’ятницю, 28 серпня, у магазинах АТБ з’явилися оголошення про обмеження продажу окремих категорій товарів в одні руки.

"Дефіциту продукції в магазинах немає. Обмеження запровадили через випадки, коли окремі покупці купували товари великими партіями з метою їх подальшого перепродажу", — пояснив ситуацію, що склалася Демченко.

Він уточнив, що такі масштабні закупівлі могли створювати локальний ажіотаж та призводити до того, що іншим покупцям тимчасово не вистачало певних позицій на полицях.

Додав, що ліміти на продаж окремих товарів діють у магазинах АТБ по всій Україні незалежно від регіону.

Чому у "Сільпо" не вдалися до лімітів на купівлю харчів

У мережі супермаркетів "Сільпо" підтвердили, що жодних аналогічних з АТБ обмежень на продаж товарів не запроваджували.

В ексклюзивному коментарі УНН представниця пресслужби мережі маркетів наголосила, що покупці можуть придбати необхідні товари у звичайному режимі, та закликали не піддаватися панічним настроям.

Контекст

У п'ятницю, 28 серпня, українці почали масово викладати у соцмережі світлини з магазинів мережі "АТБ". На них — інформаційні таблички з написами, що для покупців встановлюють ліміти на придбання низки продуктів. Згідно з ними, на одного покупця в межах одного чека діє ліміт у шість штук або шість кілограмів відповідної продукції. Зокрема, обмеження поширюються на товари груп "Бакалія", "Сипучі продукти" та "Яйця".

Крім того, до переліку продукції, на яку встановили обмеження, увійшли:

рибні консерви та консерви з морепродуктів;

м'ясні консерви;

рослинна олія та оцет;

продукти швидкого приготування і харчові концентрати;

крохмаль;

крупи;

макаронні вироби;

пластівці;

сіль;

сода;

товари для випічки;

цукор;

курячі яйця.

Ліміти почали діяти не лише у фізичних магазинах. Під час онлайн-замовлення система також не дозволяє додати до одного чека більше встановленої кількості товарів із відповідних категорій. Причому це стосується супермаркетів АТБ як у прифронтових містах (Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Кривому Розі) та Києві, так і у західних регіонах України.

Обмеження з'явилися на тлі масштабних російських атак на логістичну інфраструктуру українського ритейлу. Раніше представники влади заявляли про значні пошкодження складської та логістичної інфраструктури торговельних мереж унаслідок російських атак. Але за наявними зараз даними загрози системного дефіциту продовольства в Україні наразі немає, а можливі перебої стосуються передусім логістики, асортименту та строків постачання окремих товарів.

Нагадаємо

У червні 2026 року російський удар знищив один із великих розподільчих центрів АТБ поблизу Дніпра площею 37,5 тис. кв. м, який забезпечував постачання понад 300 магазинів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Після цього компанія заявляла про перерозподіл товарних потоків між іншими логістичними центрами.