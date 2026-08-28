АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине

В сети супермаркетов АТБ 28 августа ввели ограничения на количество отдельных товаров, которые можно приобрести в одни руки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя сети Сергея Демченко.

В компании заверяют, что это не связано с дефицитом продукции, а решение приняли из-за случаев массовых закупок товаров для дальнейшей перепродажи.

Детали

В пятницу, 28 августа, в магазинах АТБ появились объявления об ограничении продажи отдельных категорий товаров в одни руки.

"Дефицита продукции в магазинах нет. Ограничения ввели из-за случаев, когда отдельные покупатели приобретали товары крупными партиями с целью их дальнейшей перепродажи", — объяснил сложившуюся ситуацию Демченко.

Он уточнил, что такие масштабные закупки могли создавать локальный ажиотаж и приводить к тому, что другим покупателям временно не хватало определённых позиций на полках.

Добавил, что лимиты на продажу отдельных товаров действуют в магазинах АТБ по всей Украине независимо от региона.

Почему в "Сильпо" не стали вводить лимиты на покупку продуктов

В сети супермаркетов "Сильпо" подтвердили, что никаких аналогичных АТБ ограничений на продажу товаров не вводили.

В эксклюзивном комментарии УНН представитель пресс-службы сети маркетов подчеркнула, что покупатели могут приобретать необходимые товары в обычном режиме, и призвала не поддаваться паническим настроениям.

Контекст

В пятницу, 28 августа, украинцы начали массово выкладывать в соцсети фотографии из магазинов сети "АТБ". На них — информационные таблички с надписями о том, что для покупателей устанавливают лимиты на приобретение ряда продуктов. Согласно им, на одного покупателя в пределах одного чека действует лимит в шесть штук или шесть килограммов соответствующей продукции. В частности, ограничения распространяются на товары групп "Бакалея", "Сыпучие продукты" и "Яйца".

Кроме того, в перечень продукции, на которую установили ограничения, вошли:

рыбные консервы и консервы из морепродуктов;

мясные консервы;

растительное масло и уксус;

продукты быстрого приготовления и пищевые концентраты;

крахмал;

крупы;

макаронные изделия;

хлопья;

соль;

сода;

товары для выпечки;

сахар;

куриные яйца.

Лимиты начали действовать не только в физических магазинах. Во время онлайн-заказа система также не позволяет добавить в один чек больше установленного количества товаров из соответствующих категорий. Причём это касается супермаркетов АТБ как в прифронтовых городах (Днепре, Запорожье, Харькове, Кривом Роге) и Киеве, так и в западных регионах Украины.

Ограничения появились на фоне масштабных российских атак на логистическую инфраструктуру украинского ритейла. Ранее представители властей заявляли о значительных повреждениях складской и логистической инфраструктуры торговых сетей в результате российских атак. Но, согласно имеющимся сейчас данным, угрозы системного дефицита продовольствия в Украине в настоящее время нет, а возможные перебои касаются прежде всего логистики, ассортимента и сроков поставок отдельных товаров.

Напомним

В июне 2026 года российский удар уничтожил один из крупных распределительных центров АТБ возле Днепра площадью 37,5 тыс. кв. м, который обеспечивал поставки более чем в 300 магазинов в Днепропетровской и Запорожской областях. После этого компания заявляла о перераспределении товарных потоков между другими логистическими центрами.