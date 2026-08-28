$44.540.0351.860.15
ukenru
17:06 • 10344 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
16:13 • 11781 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Эксклюзив
14:45 • 19824 просмотра
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
12:36 • 20962 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
12:21 • 26933 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
28 августа, 11:37 • 18643 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
28 августа, 10:21 • 18893 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
28 августа, 09:56 • 31523 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 31703 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
28 августа, 08:33 • 20128 просмотра
В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.4м/с
54%
754мм
Популярные новости
Враг снова атаковал ТЦ в Харькове28 августа, 07:57 • 27739 просмотра
Протесты начинались как борьба за справедливость, а закончились тем, что едва не стали частью нового политического проекта Фёдорова, — эксперт28 августа, 08:36 • 10826 просмотра
Количество пропавших без вести после наводнения в Непале украинцев остается без изменений - МИД обновил информацию28 августа, 09:24 • 4704 просмотра
"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф28 августа, 11:14 • 15568 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto12:59 • 18194 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
14:45 • 19847 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto12:59 • 18527 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это12:21 • 26953 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 31533 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 31711 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Непал
Харьков
Реклама
УНН Lite
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 57233 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 88681 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 85910 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 124987 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 107944 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Грибы
БМ-27 "Ураган"

АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине

Киев • УНН

 • 10409 просмотра

АТБ ввёл ограничения на отдельные товары из-за закупок для перепродажи, но заверил в отсутствии дефицита. В "Сільпо" ограничений нет.

АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине

В сети супермаркетов АТБ 28 августа ввели ограничения на количество отдельных товаров, которые можно приобрести в одни руки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя сети Сергея Демченко.

В компании заверяют, что это не связано с дефицитом продукции, а решение приняли из-за случаев массовых закупок товаров для дальнейшей перепродажи.

Детали

В пятницу, 28 августа, в магазинах АТБ появились объявления об ограничении продажи отдельных категорий товаров в одни руки. 

"Дефицита продукции в магазинах нет. Ограничения ввели из-за случаев, когда отдельные покупатели приобретали товары крупными партиями с целью их дальнейшей перепродажи", — объяснил сложившуюся ситуацию Демченко. 

Он уточнил, что такие масштабные закупки могли создавать локальный ажиотаж и приводить к тому, что другим покупателям временно не хватало определённых позиций на полках.

Добавил, что лимиты на продажу отдельных товаров действуют в магазинах АТБ по всей Украине независимо от региона.

Почему в "Сильпо" не стали вводить лимиты на покупку продуктов

В сети супермаркетов "Сильпо" подтвердили, что никаких аналогичных АТБ ограничений на продажу товаров не вводили.

В эксклюзивном комментарии УНН представитель пресс-службы сети маркетов подчеркнула, что покупатели могут приобретать необходимые товары в обычном режиме, и призвала не поддаваться паническим настроениям.

Контекст 

В пятницу, 28 августа, украинцы начали массово выкладывать в соцсети фотографии из магазинов сети "АТБ". На них — информационные таблички с надписями о том, что для покупателей устанавливают лимиты на приобретение ряда продуктов. Согласно им, на одного покупателя в пределах одного чека действует лимит в шесть штук или шесть килограммов соответствующей продукции. В частности, ограничения распространяются на товары групп "Бакалея", "Сыпучие продукты" и "Яйца".

Кроме того, в  перечень продукции, на которую установили ограничения, вошли:

  • рыбные консервы и консервы из морепродуктов;
    • мясные консервы;
      • растительное масло и уксус;
        • продукты быстрого приготовления и пищевые концентраты;
          • крахмал;
            • крупы;
              • макаронные изделия;
                • хлопья;
                  • соль;
                    • сода;
                      • товары для выпечки;
                        • сахар;
                          • куриные яйца.

                            Лимиты начали действовать не только в физических магазинах. Во время онлайн-заказа система также не позволяет добавить в один чек больше установленного количества товаров из соответствующих категорий. Причём это касается супермаркетов АТБ как в прифронтовых городах (Днепре, Запорожье, Харькове, Кривом Роге) и Киеве, так и в западных регионах Украины. 

                            Ограничения появились на фоне масштабных российских атак на логистическую инфраструктуру украинского ритейла. Ранее представители властей заявляли о значительных повреждениях складской и логистической инфраструктуры торговых сетей в результате российских атак. Но, согласно имеющимся сейчас данным, угрозы системного дефицита продовольствия в Украине в настоящее время нет, а возможные перебои касаются прежде всего логистики, ассортимента и сроков поставок отдельных товаров.

                            Напомним

                            В июне 2026 года российский удар уничтожил один из крупных распределительных центров АТБ возле Днепра площадью 37,5 тыс. кв. м, который обеспечивал поставки более чем в 300 магазинов в Днепропетровской и Запорожской областях. После этого компания заявляла о перераспределении товарных потоков между другими логистическими центрами.

                            Александра Василенко

                            ОбществоЭкономика
                            Война в Украине
                            Днепр (город)
                            Украина
                            Кривой Рог
                            Запорожье
                            Киев
                            Харьков