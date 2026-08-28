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На Київщині після атаки рф горять склади - в ОВА закликали жителів не наближатись до місця події через вибухи

Київ • УНН

 • 1960 перегляди

У Бучанському районі після ворожої атаки горять складські приміщення, лунають вибухи. Рух трасою М-06 на 15–32 км тимчасово перекрито.

На Київщині після атаки рф горять склади - в ОВА закликали жителів не наближатись до місця події через вибухи

Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу. Інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється 

- повідомив Ткаченко.

Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" з 15-го по 32-й км.

Голова Київської ОВА закликав жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб.

На Житомирській трасі біля Києва стався вибух, попередньо, з подальшою детонацією28.08.26, 21:41 • 8894 перегляди

Антоніна Туманова

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