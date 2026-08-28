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В Киевской области после атаки РФ горят склады — в ОВА призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за взрывов

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

В Бучанском районе после вражеской атаки горят складские помещения, раздаются взрывы. Движение по трассе М-06 на 15–32 км временно перекрыто.

В Киевской области после атаки РФ горят склады — в ОВА призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за взрывов

В результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар. Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется 

- сообщил Ткаченко.

Временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" с 15-го по 32-й км.

Глава Киевской ОВА призвал жителей района не приближаться к месту происшествия и соблюдать указания экстренных служб.

На Житомирской трассе возле Киева произошёл взрыв, предварительно, с последующей детонацией28.08.26, 21:41 • 8448 просмотров

Антонина Туманова

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