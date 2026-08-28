На Житомирской трассе возле Киева произошёл взрыв, предварительно, с последующей детонацией

АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине

В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео

Эксклюзив

Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления

ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire Point

МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это

рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз

Число жертв наводнения в Непале возросло до 489

"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть

Эксклюзив

При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов