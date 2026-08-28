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На Житомирской трассе возле Киева произошёл взрыв, предварительно, с последующей детонацией

Киев • УНН

 • 5382 просмотра

В Киевской области возле Житомирской трассы вспыхнул мощный пожар после взрыва и детонации. Официальных данных пока нет.

На Житомирской трассе возле Киева произошёл взрыв, предварительно, с последующей детонацией

Вечером в пятницу, 28 августа, в Киевской области прогремел мощный взрыв, передает УНН

Детали

Как сообщают местные TG-каналы, мощный пожар произошел на Житомирской трассе вблизи Киева. Сообщалось о взрыве и последующей детонации. 

В настоящее время официальной информации нет. 

Напомним 

В Киевской области продолжается ликвидация последствий российского обстрела в Бучанском районе. Спасатели одновременно работают на трех локациях, где возникли пожары, к работам привлечены дополнительные силы и средства ГСЧС. 

Павел Башинский

Криминал и ЧПКиевская область
Взрывы
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