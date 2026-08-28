На Житомирской трассе возле Киева произошёл взрыв, предварительно, с последующей детонацией
Киев • УНН
В Киевской области возле Житомирской трассы вспыхнул мощный пожар после взрыва и детонации. Официальных данных пока нет.
Вечером в пятницу, 28 августа, в Киевской области прогремел мощный взрыв, передает УНН.
Детали
Как сообщают местные TG-каналы, мощный пожар произошел на Житомирской трассе вблизи Киева. Сообщалось о взрыве и последующей детонации.
В настоящее время официальной информации нет.
Напомним
В Киевской области продолжается ликвидация последствий российского обстрела в Бучанском районе. Спасатели одновременно работают на трех локациях, где возникли пожары, к работам привлечены дополнительные силы и средства ГСЧС.