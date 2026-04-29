Генпрокурор Кравченко во время встречи с делегацией ЮНИСЕФ инициировал программу по предотвращению самоубийств

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел рабочую встречу с делегацией Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине под руководством госпожи Анн-Клер Дюфей и выступил с инициативой по подготовке новой программы под эгидой ООН по предотвращению преступности и самоубийств через совместную работу с родителями и детьми, передает УНН.

Защита прав украинских детей – наша общая цель и мой личный приоритет на посту Генерального прокурора. Благодарен команде ЮНИСЕФ за постоянную экспертную помощь и развитие правосудия, дружественного к ребенку. Наше сотрудничество уже имеет конкретные результаты: в Украине работают 15 центров "Барнахус", внедрено восстановительное правосудие и привлечены профессиональные психологи к процессуальным действиям, что позволяет избегать повторной травматизации детей - сообщил Кравченко.

Генеральный прокурор подчеркнул, что в Украине последовательно меняют систему, которая годами не обеспечивала надлежащую защиту.

Моя позиция неизменна: практика, при которой за убийство, изнасилование или другие тяжкие преступления против детей преступники получают лишь от 10 до 15 лет лишения свободы, не является справедливой. Мы системно работаем над тем, чтобы мера наказания соответствовала тяжести содеянного. В то же время мы меняем подходы в сфере уголовной юстиции: при поддержке ЮНИСЕФ разрабатываем специальные пробационные программы и механизмы реабилитации для всех детей, пострадавших в условиях войны - добавил он.

Кравченко также выступил с инициативой по подготовке новой программы под эгидой ООН по предотвращению преступности и самоубийств через совместную работу с родителями и детьми. Этот проект, построенный на опыте Украины в период войны, может стать уникальной моделью для всего мира. Отдельным вектором работы остается фиксация преступлений рф в отношении детей.

В свою очередь Анн-Клер Дюфей отметила высокую мотивацию украинских ювенальных прокуроров и подтвердила готовность ЮНИСЕФ и в дальнейшем расширять сеть "Барнахус" в регионах.

Делаем все, чтобы закон стал для ребенка надежной защитой. Работаем дальше - резюмировал Кравченко.

Генеральный прокурор Кравченко заявил об изменениях в подходе к участию прокуроров в расследовании насильственных преступлений против детей