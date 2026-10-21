Что празднуют 21 октября в Украине и мире

21 октября в мире под эгидой международных организаций отмечают Всемирный день профилактики йододефицитных расстройств и Всемирный день средств массовой информации. В церковном календаре по новому стилю чтят преподобного Илариона Великого и преподобного Илариона, схимонаха Печерского, а по старому стилю вспоминают преподобную Пелагию и преподобную Таисию, пишет УНН.

Всемирный день профилактики йододефицитных расстройств (Global Iodine Deficiency Disorders Prevention Day)

Глобальная просветительская дата, учреждённая при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международного совета по контролю за йододефицитными расстройствами. Мероприятие призвано информировать население о критической роли микроэлемента йода для нормального функционирования щитовидной железы, умственного развития детей и профилактики эндемического зоба. День подчёркивает важность употребления йодированной соли и регулярного контроля уровня йода в ежедневном рационе.

Всемирный день средств массовой информации (World Media Day)

День, который подчёркивает фундаментальную роль независимой журналистики и медиа в построении демократического общества. Мероприятие призывает защищать свободу слова, соблюдать профессиональные этические стандарты, бороться с дезинформацией и фейками в цифровом пространстве, а также обеспечивать безопасность журналистов в зонах вооружённых конфликтов.

Международный день начос (International Nachos Day)

Популярный неофициальный кулинарный праздник, учреждённый в честь популярной закуски мексиканской кухни из чипсов из тортильи и расплавленного сыра. Происхождение блюда связывают с 21 октября 1943 года, когда шеф-повар Игнасио "Начо" Анайя в городе Пьедрас-Неграс на границе с Техасом импровизированно приготовил угощение для жён американских офицеров, обжарив кусочки тортильи с сыром чеддер и перцем халапеньо.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память преподобного Илариона Великого — одного из основателей палестинского монашества, который принял христианство в Александрии, подвизался в пустыне рядом с преподобным Антонием Великим и основал многочисленные монастыри в Палестине и на Кипре. Также в этот день вспоминают преподобного Илариона, схимонаха Печерского — подвижника Киево-Печерской лавры, который был строгим аскетом, молитвенником и сподвижником преподобного Феодосия Печерского.

По старому календарю верующие чтят память преподобной Пелагии Антиохийской — бывшей танцовщицы и блудницы, которая под влиянием проповеди епископа Нонна искренне раскаялась, приняла крещение и провела остаток жизни в строгом посте и молитве на Елеонской горе в Иерусалиме. Также вспоминают преподобную Таисию Египетскую, которая после греховной жизни обратилась ко Христу при содействии преподобного Пафнутия Великого и подвизалась в пустынном монастыре.