Що святкують 21 жовтня в Україні та світі

21 жовтня у світі під егідою міжнародних організацій відзначають Всесвітній день профілактики йододефіцитних розладів та Всесвітній день засобів масової інформації. У церковному календарі за новим стилем вшановують преподобного Іларіона Великого та преподобного Іларіона, схимонаха Печерського, а за старим стилем згадують преподобну Пелагію та преподобну Таїсію, пише УНН.

Всесвітній день профілактики йододефіцитних розладів (Global Iodine Deficiency Disorders Prevention Day)

Глобальна просвітницька дата, започаткована за підтримки ВООЗ, ЮНІСЕФ та Міжнародної ради з контролю за йододефіцитними розладами. Подія має на меті інформування населення про критичну роль мікроелементу йоду для нормального функціонування щитоподібної залози, розумового розвитку дітей та профілактики ендемічного вола. День наголошує на важливості вживання йодованої солі та регулярного контролю рівня йоду в щоденному раціоні.

Всесвітній день засобів масової інформації (World Media Day)

День який підкреслює фундаментальну роль незалежної журналістики та медіа у розбудові демократичного суспільства. Захід закликає до захисту свободи слова, дотримання професійних етичних стандартів, боротьби з дезінформацією та фейками в цифровому просторі, а також забезпечення безпеки журналістів у зонах збройних конфліктів.

Міжнародний день начос (International Nachos Day)

Популярне неофіційне кулінарне свято, засноване на честь популярної закуски мексиканської кухні з чипсів із тортильї та розтопленого сиру. Походження страви відсилає до 21 жовтня 1943 року, коли шеф-кухар Ігнасіо "Начо" Аніайя у місті П'єдрас-Неграс на кордоні з Техасом імпровізовано приготував частування для дружин американських офіцерів, обсмаживши шматочки тортильї з сиром чедер та перцем халапеньйо.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого — одного із засновників палестинського чернецтва, який прийняв християнство в Александрії, подвизався в пустелі поруч із преподобним Антонієм Великим та заснував численні монастирі в Палестині й на Кіпрі. Також цього дня згадують преподобного Іларіона, схимонаха Печерського — подвижника Києво-Печерської лаври, який був суворим аскетом, молитвеником та сподвижником преподобного Феодосія Печерського.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобної Пелагії Антіохійської — колишньої танцівниці та блудниці, яка під впливом проповіді єпископа Нонна щиро покаялася, прийняла хрещення та провела решту життя у суворому пості й молитві на Оливковій горі в Єрусалимі. Також згадують преподобну Таїсію Єгипетську, яка після гріховного життя навернулася до Христа за сприяння преподобного Пафнутія Великого та подвизалася у пустельному монастирі.