В Киеве во время полномасштабной войны родилось более 86 тысяч детей

За время с начала полномасштабного вторжения в столице родилось более 86,5 тысячи младенцев. Такие данные обнародовал Департамент здравоохранения КГГА, сообщает УНН.

В Департаменте здравоохранения КГГА также проинформировали, что с начала полномасштабной войны и по состоянию на 20 августа 2026 года в коммунальных учреждениях здравоохранения столицы родилось 86 526 детей. Среди них — 44 579 мальчиков и 41 947 девочек. Из них — 1 468 двоен и 14 — троен.

Часто такие роды проходят в укрытии. Например, как сообщили в столичном Перинатальном центре, в ночь на 27 августа в укрытиях двух филиалов центра были приняты четверо родов.

"Каждый ребенок, родившийся в Киеве во время полномасштабной войны, является символом веры украинцев в победу и их несокрушимости. Наши медики научились работать в сверхэкстремальных условиях. Все коммунальные родильные дома и перинатальные центры сегодня имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь в критических ситуациях. Даже во время самых длительных воздушных тревог мы продолжаем делать все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье мам и их детей", — подчеркнула директор Департамента здравоохранения города Киева Татьяна Мостепан.

Как оборудованы укрытия в Перинатальном центре столицы

УНН уже рассказывал о том, как оборудованы и как функционируют укрытия Перинатального центра столицы. Убежища действуют в обоих филиалах. Они оборудованы благодаря содействию ЮНИСЕФ и компании Procter & Gamble.

Как рассказал директор Перинатального центра Дмитрий Говсеев, в бомбоубежищах есть и родильные залы, и операционные, оборудованные аппаратами искусственной вентиляции легких, оксигенаторами.

Есть здесь необходимое оборудование для выхаживания младенцев, а также в укрытиях есть кровати для пациенток, палаты для второго этапа выхаживания малышей. Также есть зона, доступная тем посетителям Центра, которым необходимо переждать тревогу.

Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного дома

Бомбоубежища рассчитаны на длительное пребывание. Укрытия имеют отдельные генераторы, запасы технической воды в забетонированных резервуарах, а также запасы питьевой воды и некоторых продуктов (чай, сахар, сублимированные супы и каши).

В последние месяцы в столице тревога бывает чуть ли не каждую ночь — в это время персонал и пациенты спускаются в укрытие. В Перинатальном центре действует соответствующий протокол, и каждый дежурный работник знает свою роль.

Вся медицинская команда готова к действиям согласно утвержденным алгоритмам реагирования на чрезвычайные происшествия — без остановок и без паники. На случай критической ситуации отработаны маршруты эвакуации, постоянно поддерживается связь с городскими службами.

Как рассказали УНН врачи центра, к сожалению, роды в укрытии уже стали обыденностью, но самое важное — безопасность матери и младенца.

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