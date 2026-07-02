Ракеты не помеха: как столичные врачи принимали роды в самую темную ночь атаки на Киев

Несмотря на всё — жизнь в Киеве продолжается. Маленькие украинцы приходят в этот мир, не спрашивая разрешения и не сверяя часы с действиями врага. И здесь их встречают счастливые мамы и настоящие ангелы-хранители — врачи, которые неустанно трудятся, чтобы старт новой жизни был счастливым и безопасным. В Перинатальном центре Киева этой ночью родилось 11 младенцев (из них одна двойня). УНН пообщался с врачами, которые были на дежурстве этой ночью.

В разгар российской атаки на столицу в Перинатальном центре родился мальчик по имени Демьян. Принимала роды врач акушер-гинеколог Виолета Чернега.

Врач рассказала, что схватки начались еще до начала тревоги в столице, и роженице успели сделать обезболивание. Но когда воздушная угроза распространилась и на Киев, женщину нужно было переместить в укрытие.

Благодарю всю нашу команду – они, как всегда, сработали как нужно. Ведь девушка после обезболивания не могла самостоятельно спуститься - рассказала Чернега.

По словам врача, весь медперсонал знает, как действовать в подобных ситуациях. В медучреждении внедрены соответствующие протоколы, которые существуют не просто на бумаге, а регулярно применяются. Там учтены возможные аспекты и осложнения, вызовы и потребности не только пациенток, но и самых маленьких пациентов – тех, кто только что пришел в этот мир.

"Для нас в таких ситуациях главное – безопасность пациентки и ребенка", – говорит Чернега, рассказывая историю появления на свет Демьяна, и добавляет, что обычный родильный зал в здании вне укрытия был бы комфортнее, но когда приоритет – безопасность, то родильный зал в укрытии, пусть и не такой привычный для работы, становится настоящей крепостью спокойствия.

Роды в бомбоубежище, к счастью, случаются в Перинатальном центре не каждый день и не каждую ночь. Но весь медицинский персонал готов к таким вызовам. А в укрытиях обоих филиалов Перинатального центра есть всё необходимое, а также оборудованы не только помещения для родов, но и операционные, койки для будущих мам, для мам с новорожденными, кувезы для младенцев, нуждающихся в особом уходе, и помещения для пребывания тех, кто сопровождает пациенток.

Акушер-гинеколог Владислав Явир, который этой ночью был ответственным дежурным врачом в филиале центра на Лобановского, говорит, что работа кипит постоянно, а не только этой ночью: "Скорые приезжают, привозят пациенток – отошли воды и нужно немедленно действовать. К счастью, у нас слаженная команда, все знают, как действовать. В такие моменты, когда враг атакует, это особенно важно".

На время тревоги все перемещаются в укрытие. Именно так под взрывами российских ракет этой ночью свет увидел Демьян. Врач Виолета Чернега рассказывает, что роды были физиологическими – то есть не требовали дополнительного оперативного вмешательства, роженице лишь ввели обезболивание. Но даже в бомбоубежище, обустроенном и безопасном, у женщины были основания нервничать: её старшая дочь с бабушкой находились вне укрытия Перинатального центра. Но, к счастью, они не пренебрегали своей безопасностью и спустились в метро.

Врач Виолета Чернега добавила: "Мама молодец и папа. Родился замечательный мальчик. Мы все очень радовались, что появилась новая жизнь в то время, когда враг пытается у нас её отнять".