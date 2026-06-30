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Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного дома

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

В столичном Перинатальном центре оборудованы многофункциональные укрытия, оснащенные всем необходимым для приема родов и выхаживания новорожденных.

Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного дома

Массированные воздушные атаки россиян – испытание для каждого украинца. А что делать, когда враг омрачает священный миг появления новой жизни? Для защиты самого ценного – маленьких украинцев – больницы и перинатальные центры по всей стране оборудуют многофункциональные укрытия, которые служат не только убежищем на время атаки, но и родильными залами. Такие укрытия функционируют и в столичном Перинатальном центре. Как они оборудованы, читайте в материале УНН.

Укрытия оборудованы в обоих филиалах Перинатального центра. Оснащены они благодаря содействию ЮНИСЕФ и компании Procter & Gamble.

"Наши укрытия чистые, светлые, оборудованы приточно-вытяжной вентиляционной системой, санузлами, бойлерной системой, то есть есть подогрев воды", - рассказал врач акушер-гинеколог Александр Горбатко.

В бомбоубежищах есть и родильные залы, и операционные, оборудованные аппаратами искусственной вентиляции легких, оксигенаторами.

Есть  здесь необходимое оборудование для выхаживания новорожденных, а также в укрытиях и кровати для пациенток, палаты для второго этапа выхаживания малышей – здесь мамы могут спокойно покормить и перепеленать младенцев. Также есть зона, доступная тем посетителям Центра, которым необходимо переждать тревогу.

Бомбоубежища рассчитаны на длительное пребывание. Укрытия имеют отдельные генераторы, запасы технической воды в забетонированных резервуарах, а также запасы питьевой воды и некоторых продуктов (чай, сахар, сублимированные супы и каши).

"Укрытие позволяет нам вместить как пациентов, медицинский персонал и посетителей, то есть на роды переходят с партнерами, или если находятся в послеродовом отделении в семейных палатах", - уточняет врач.

Установлен в Перинатальном центре и соответствующий протокол действий на случай объявления тревоги, например, пациентку, у которой еще не началась активная фаза родов – сразу переводят в укрытие. Оборудованы в укрытии и места для родов. Если же женщина на операционном столе, то операция продолжается в защищенном операционном блоке. Все действия отработаны, каждый врач и сотрудник знает свою роль в той или иной ситуации.

Вся медицинская команда готова к действиям по утвержденным алгоритмам реагирования на чрезвычайные события – без остановок и без паники. На случай критической ситуации отработаны маршруты эвакуации, постоянно поддерживается связь с городскими службами.

Медицинская команда учреждения постоянно совершенствует свои навыки работы в условиях войны. Так, недавно работники центра приняли участие в тренинге, где обучались координации действий в случае ракетно-дроновых ударов по медицинским учреждениям.

Обучение было организовано Национальным медицинским университетом имени А.А. Богомольца при поддержке ЮНИСЕФ.

Главная цель: сохранение жизни и здоровья рожениц, беременных, новорожденных и посетителей центра во время ракетно-дроновых атак.

Несмотря на обстрелы и постоянные вызовы, Перинатальный центр не прекращал и не прекращает своей работы. Только за последнюю неделю здесь произошло более 41% всех родов в Киеве.

Юлия Мельник

ОбществоКиев