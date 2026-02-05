ЮНИСЕФ призывает криминализировать создание ИИ-контента с сексуальным насилием над детьми - СМИ
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительства признать преступлением создание ИИ-контента, изображающего сексуальное насилие над детьми, из-за стремительного роста таких материалов. Организация отмечает использование ИИ для создания дипфейков и "обнажения" детей, что уже затронуло 1,2 миллиона детей в 11 странах.
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ обратился к правительствам стран с требованием признать преступлением создание контента, сгенерированного искусственным интеллектом, который изображает сексуальное насилие над детьми. Организация заявила о стремительном росте количества таких материалов и реальной угрозе для несовершеннолетних. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Подробности
В ЮНИСЕФ подчеркнули, что все чаще фиксируют использование технологий искусственного интеллекта для создания так называемых дипфейков – фальшивых изображений, видео и аудио, которые выглядят убедительно реалистичными. Особое беспокойство вызывает явление "обнажения" детей с помощью ИИ, когда программы искусственно снимают или изменяют одежду на фото, создавая сексуализированные образы.
По данным организации, по меньшей мере 1,2 миллиона детей в 11 странах за прошлый год сообщили, что их изображения были изменены сексуальным образом с помощью искусственного интеллекта.
ЮНИСЕФ также призвал разработчиков внедрять принципы безопасности на этапе создания технологий и усиливать модерацию контента, инвестируя в системы выявления запрещенных материалов.
Отдельные страны уже начали реагировать на проблему. В частности, Великобритания планирует сделать незаконным использование ИИ для создания изображений сексуального насилия над детьми, став первым государством с таким законодательством.
В организации подчеркнули, что вред от цифрового насилия является реальным и неотложным, и дети не могут ждать, пока законодательство догонит развитие технологий.
