ЮНИСЕФ призывает криминализировать создание ИИ-контента с сексуальным насилием над детьми - СМИ

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительства признать преступлением создание ИИ-контента, изображающего сексуальное насилие над детьми, из-за стремительного роста таких материалов. Организация отмечает использование ИИ для создания дипфейков и "обнажения" детей, что уже затронуло 1,2 миллиона детей в 11 странах.

ЮНИСЕФ призывает криминализировать создание ИИ-контента с сексуальным насилием над детьми - СМИ

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ обратился к правительствам стран с требованием признать преступлением создание контента, сгенерированного искусственным интеллектом, который изображает сексуальное насилие над детьми. Организация заявила о стремительном росте количества таких материалов и реальной угрозе для несовершеннолетних. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что все чаще фиксируют использование технологий искусственного интеллекта для создания так называемых дипфейков – фальшивых изображений, видео и аудио, которые выглядят убедительно реалистичными. Особое беспокойство вызывает явление "обнажения" детей с помощью ИИ, когда программы искусственно снимают или изменяют одежду на фото, создавая сексуализированные образы.

По данным организации, по меньшей мере 1,2 миллиона детей в 11 странах за прошлый год сообщили, что их изображения были изменены сексуальным образом с помощью искусственного интеллекта.

Материнская компания Google превращается в лидера в сфере ИИ, опережая OpenAI - Reuters05.02.26, 13:46 • 2010 просмотров

ЮНИСЕФ также призвал разработчиков внедрять принципы безопасности на этапе создания технологий и усиливать модерацию контента, инвестируя в системы выявления запрещенных материалов.

Отдельные страны уже начали реагировать на проблему. В частности, Великобритания планирует сделать незаконным использование ИИ для создания изображений сексуального насилия над детьми, став первым государством с таким законодательством.

В организации подчеркнули, что вред от цифрового насилия является реальным и неотложным, и дети не могут ждать, пока законодательство догонит развитие технологий.

Цукерберг делает ставку на ИИ как новый формат социальных медиа - СМИ29.01.26, 18:38 • 2546 просмотров

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Техника
Reuters
ЮНИСЕФ
Организация Объединенных Наций
Великобритания