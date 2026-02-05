Материнская компания Google превращается в лидера в сфере ИИ, опережая OpenAI - Reuters

Alphabet бросает вызов OpenAI с таким энтузиазмом, что это подчеркивает мнение Уолл-стрит о том, что материнская компания Google является лидером в области ИИ. Это изменение ситуации по сравнению с прошлым годом, когда инвесторы считали, что компания сильно отстает от конкурентов, и обвалили ее акции, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Руководители Alphabet продемонстрировали более уверенный тон во время телефонной конференции после публикации финансовых результатов в среду, первой после выпуска модели Gemini 3, которая впечатлила пользователей и помогла Google догнать конкурентов в гонке искусственного интеллекта.

Хотя Alphabet не упоминал своего главного конкурента в области ИИ, новые уверенные сообщения Alphabet подчеркнули ключевой контраст: инвестиции в ИИ начали приносить отдачу всей компании. Это послужило оправданием для потенциального удвоения капитальных затрат в 2026 году - до 175-185 миллиардов долларов - вследствие масштабных инвестиций в вычислительные мощности для ИИ.

В подготовленных заявлениях Alphabet об ИИ в 2025 году основное внимание уделялось использованию продуктов и доходов от ИИ, которые получали, в частности, через подразделение облачных вычислений.

"В целом, мы видим, что наши инвестиции в ИИ и инфраструктуру обеспечивают рост доходов и развитие во всех сферах", - сказал генеральный директор Сундар Пичаи.

Новая уверенность Google в доходах, которые получают благодаря ИИ, подкрепляется ростом как потребительского, так и корпоративного бизнеса.

Пичаи сообщил, что приложение Google Gemini, которое конкурирует с ChatGPT от OpenAI, превысило 750 миллионов ежемесячно активных пользователей к концу декабрьского квартала, по сравнению с 650 миллионами на конец предыдущего периода. Это все еще меньше, чем у ChatGPT, который, по словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, в октябре превысил 800 миллионов еженедельно активных пользователей.

"Мы также наблюдаем значительно более высокую вовлеченность пользователей, особенно после запуска Gemini 3", - сказал Пичаи.

Gemini 3 также интегрирован в "режим искусственного интеллекта" поисковой системы Google и используется в корпоративной версии Gemini, которая, по словам Пичаи, достигла 8 миллионов платных лицензий.

Резкий рост капитальных затрат Google сначала обеспокоил инвесторов, что привело к падению акций на 6% на внебиржевых торгах. Однако сильные показатели облачного подразделения - выручка выросла на 48% в декабрьском квартале - и развитие ИИ в других направлениях бизнеса быстро укрепили уверенность Уолл-стрит в том, что ставки Google на ИИ начинают окупаться.

Это еще раз подтвердило текущее послание Уолл-стрит технологическим компаниям: стремительный рост затрат на ИИ может продолжаться только в том случае, если технологические компании продемонстрируют соответствующую финансовую отдачу.

В четверг акции упали на 2% на предрыночных торгах. В прошлом году они выросли на 65% и начали 2026 год с оптимистичного роста на 6%.

С начала прошлого года Alphabet превратилась из отстающей компании в лидера среди компаний "Великолепной семерки" (Magnificent Seven) с мегакапитализацией и теперь уступает только Nvidia и Apple среди компаний с рыночной капитализацией более 4 триллионов долларов.

Несмотря на сравнительно скромный подход к капитальным затратам на год, акции Microsoft сильно упали на прошлой неделе, отчасти из-за опасений по поводу ее зависимости от OpenAI. Компания заявила, что ее расходы в третьем квартале финансового года сократятся с рекордных 37,5 миллиарда долларов, потраченных в период с октября по декабрь.

Microsoft показала рекордные расходы на ИИ, а доходы от облачных вычислений не впечатлили: акции компании упали

Поскольку OpenAI заключила ряд многомиллиардных сделок, несмотря на убытки, инвесторы обеспокоены способностью компании финансировать эти обязательства, что ухудшает настроения крупных технологических компаний, с которыми она тесно связана.

Пол Микс, руководитель отдела технологических исследований в Freedom Capital Markets, заявил, что Alphabet выигрывает от изменения настроений, несмотря на "потрясающе высокий" прогноз капитальных затрат.

"Я думаю, что здесь формируется тенденция, когда рынок отдает предпочтение Google, а не OpenAI, - сказал Микс. - В это же время прошлого года каждое объявление OpenAI о сотрудничестве с кем-либо приветствовалось. Но затем, в конце 2025 года, люди говорят: "Боже мой, слишком большая часть моего портфеля заказов или расходов на инфраструктуру ИИ приходится на OpenAI".

Акции Oracle, портфель заказов которых на сумму более 500 миллиардов долларов в значительной степени зависит от OpenAI, упали примерно на 49% с начала октября. Акции Microsoft, которая владеет 27% акций OpenAI и считает ее своим крупным клиентом, за этот же период снизились более чем на 20%.

Тем временем акции Alphabet подскочили примерно на 36%.

