Материнская компания Google превращается в лидера в сфере ИИ, опережая OpenAI - Reuters

$43.170.02
51.030.08
ukenru
13:04 • 2384 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 13999 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 36254 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 20700 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 21633 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 18920 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 13000 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13439 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19585 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30586 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.5м/с
84%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 18175 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 23333 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 24461 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 23135 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 14646 просмотра
публикации
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 36254 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 56752 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 86807 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 86851 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 125451 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Киевская область
Реклама
УНН Lite
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 2696 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 11044 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 31202 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 18482 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 18107 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Старлинк

Материнская компания Google превращается в лидера в сфере ИИ, опережая OpenAI - Reuters

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Alphabet демонстрирует уверенный тон относительно своих инвестиций в ИИ, которые начинают приносить доход. Компания ожидает удвоения капитальных затрат к 2026 году, что укрепляет ее позиции на Уолл-стрит.

Материнская компания Google превращается в лидера в сфере ИИ, опережая OpenAI - Reuters

Alphabet бросает вызов OpenAI с таким энтузиазмом, что это подчеркивает мнение Уолл-стрит о том, что материнская компания Google является лидером в области ИИ. Это изменение ситуации по сравнению с прошлым годом, когда инвесторы считали, что компания сильно отстает от конкурентов, и обвалили ее акции, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Руководители Alphabet продемонстрировали более уверенный тон во время телефонной конференции после публикации финансовых результатов в среду, первой после выпуска модели Gemini 3, которая впечатлила пользователей и помогла Google догнать конкурентов в гонке искусственного интеллекта.

Хотя Alphabet не упоминал своего главного конкурента в области ИИ, новые уверенные сообщения Alphabet подчеркнули ключевой контраст: инвестиции в ИИ начали приносить отдачу всей компании. Это послужило оправданием для потенциального удвоения капитальных затрат в 2026 году - до 175-185 миллиардов долларов - вследствие масштабных инвестиций в вычислительные мощности для ИИ.

В подготовленных заявлениях Alphabet об ИИ в 2025 году основное внимание уделялось использованию продуктов и доходов от ИИ, которые получали, в частности, через подразделение облачных вычислений.

"В целом, мы видим, что наши инвестиции в ИИ и инфраструктуру обеспечивают рост доходов и развитие во всех сферах", - сказал генеральный директор Сундар Пичаи.

Новая уверенность Google в доходах, которые получают благодаря ИИ, подкрепляется ростом как потребительского, так и корпоративного бизнеса.

Пичаи сообщил, что приложение Google Gemini, которое конкурирует с ChatGPT от OpenAI, превысило 750 миллионов ежемесячно активных пользователей к концу декабрьского квартала, по сравнению с 650 миллионами на конец предыдущего периода. Это все еще меньше, чем у ChatGPT, который, по словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, в октябре превысил 800 миллионов еженедельно активных пользователей.

Gemini от Google превысил 750 миллионов активных пользователей ежемесячно05.02.26, 08:19 • 2460 просмотров

"Мы также наблюдаем значительно более высокую вовлеченность пользователей, особенно после запуска Gemini 3", - сказал Пичаи.

Gemini 3 также интегрирован в "режим искусственного интеллекта" поисковой системы Google и используется в корпоративной версии Gemini, которая, по словам Пичаи, достигла 8 миллионов платных лицензий.

Резкий рост капитальных затрат Google сначала обеспокоил инвесторов, что привело к падению акций на 6% на внебиржевых торгах. Однако сильные показатели облачного подразделения - выручка выросла на 48% в декабрьском квартале - и развитие ИИ в других направлениях бизнеса быстро укрепили уверенность Уолл-стрит в том, что ставки Google на ИИ начинают окупаться.

Это еще раз подтвердило текущее послание Уолл-стрит технологическим компаниям: стремительный рост затрат на ИИ может продолжаться только в том случае, если технологические компании продемонстрируют соответствующую финансовую отдачу.

В четверг акции упали на 2% на предрыночных торгах. В прошлом году они выросли на 65% и начали 2026 год с оптимистичного роста на 6%.

С начала прошлого года Alphabet превратилась из отстающей компании в лидера среди компаний "Великолепной семерки" (Magnificent Seven) с мегакапитализацией и теперь уступает только Nvidia и Apple среди компаний с рыночной капитализацией более 4 триллионов долларов.

Несмотря на сравнительно скромный подход к капитальным затратам на год, акции Microsoft сильно упали на прошлой неделе, отчасти из-за опасений по поводу ее зависимости от OpenAI. Компания заявила, что ее расходы в третьем квартале финансового года сократятся с рекордных 37,5 миллиарда долларов, потраченных в период с октября по декабрь.

Microsoft показала рекордные расходы на ИИ, а доходы от облачных вычислений не впечатлили: акции компании упали29.01.26, 11:08 • 3464 просмотра

Поскольку OpenAI заключила ряд многомиллиардных сделок, несмотря на убытки, инвесторы обеспокоены способностью компании финансировать эти обязательства, что ухудшает настроения крупных технологических компаний, с которыми она тесно связана.

Пол Микс, руководитель отдела технологических исследований в Freedom Capital Markets, заявил, что Alphabet выигрывает от изменения настроений, несмотря на "потрясающе высокий" прогноз капитальных затрат.

"Я думаю, что здесь формируется тенденция, когда рынок отдает предпочтение Google, а не OpenAI, - сказал Микс. - В это же время прошлого года каждое объявление OpenAI о сотрудничестве с кем-либо приветствовалось. Но затем, в конце 2025 года, люди говорят: "Боже мой, слишком большая часть моего портфеля заказов или расходов на инфраструктуру ИИ приходится на OpenAI".

Акции Oracle, портфель заказов которых на сумму более 500 миллиардов долларов в значительной степени зависит от OpenAI, упали примерно на 49% с начала октября. Акции Microsoft, которая владеет 27% акций OpenAI и считает ее своим крупным клиентом, за этот же период снизились более чем на 20%.

Тем временем акции Alphabet подскочили примерно на 36%.

Энергия для ИИ: Alphabet покупает разработчика Intersect за 4,75 миллиарда долларов22.12.25, 22:30 • 2813 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаТехнологии
Тренд
Сундар Пичаи
Alphabet Inc.
Сэм Альтман
OpenAI
ЧатГПТ
Reuters
Майкрософт
Apple Inc.
Google