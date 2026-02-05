Gemini от Google превысил 750 миллионов активных пользователей ежемесячно

$43.190.22
4 февраля, 21:10 • 11177 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 20470 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 16458 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 16722 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 18024 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 17551 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 14690 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13573 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 20006 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26895 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 12133 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 7630 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 7768 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 11904 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 10400 просмотра
Gemini от Google превысил 750 миллионов активных пользователей ежемесячно

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Чат-бот Gemini превысил 750 миллионов ежемесячных активных пользователей, согласно отчету Google за четвертый квартал 2025 года. Этот рост подтверждает быстрое внедрение Gemini на рынке ИИ.

Gemini от Google превысил 750 миллионов активных пользователей ежемесячно

Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) чат-бота Gemini, работающего на основе искусственного интеллекта, превысило 750 миллионов, согласно отчету компании за четвертый квартал 2025 года, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Эта цифра, пишет издание, иллюстрирует быстрое внедрение Gemini среди потребителей, благодаря чему программа быстро стала одним из ведущих игроков на рынке ИИ.

В прошлом квартале Google сообщила о 650 миллионах ежемесячно активных пользователей Gemini, что свидетельствует о значительном росте за короткий период. Для сравнения, Meta AI сообщила о почти 500 миллионах ежемесячных пользователей. Однако, несмотря на рост популярности Gemini, все еще есть отставание от главного конкурента, ChatGPT, количество ежемесячных активных пользователей которого, по оценкам, составит около 810 миллионов к концу 2025 года.

Недавно обнародованная цифра появилась вскоре после запуска Gemini 3, демонстрирующего самую продвинутую модель компании, предоставляющую ответы, которые, по утверждению компании, имеют беспрецедентный уровень глубины и нюансов.

Генеральный директор Сундар Пичаи подчеркнул, что внедрение Gemini 3 в режиме ИИ стало "положительным фактором" роста компании, и отметил, что дальнейшие инвестиции и итерации будут поддерживать этот темп.

Недавно Google запустила более доступный тарифный план - Google AI Plus, стоимостью 7,99 долларов в месяц. Ожидается, что этот план будет способствовать дальнейшему росту, привлекая потребителей с ограниченным бюджетом, хотя он стал доступен совсем недавно, чтобы повлиять на квартальные показатели.

"Мы сосредоточены на бесплатном уровне и подписках и видим отличный рост", - заявил Филипп Шиндлер, главный коммерческий директор Google, во время телефонной конференции с инвесторами.

Рост Gemini особенно примечателен, учитывая общие финансовые показатели Alphabet. В этом квартале компания впервые превысила 400 миллиардов долларов годовой выручки. Google объясняет это достижение расширением своего подразделения ИИ, спрос на который вырос. Недавно Google представила последнее поколение своего ускорителя TPU AI под названием Ironwood, чтобы конкурировать с Nvidia.

"Запуск Gemini 3 стал важной вехой, и мы демонстрируем отличные результаты. Наши собственные модели, такие как Gemini, теперь обрабатывают более 10 миллиардов токенов в минуту через прямой API-интерфейс наших клиентов, а приложение Gemini выросло до более чем 750 миллионов активных пользователей в месяц. Поиск стал использоваться чаще, чем когда-либо, и искусственный интеллект продолжает стимулировать дальнейший рост", - заявил Пичай в пресс-релизе.

Юлия Шрамко

Технологии
Техника
Тренд
Бренд
Сундар Пичаи
Alphabet Inc.
Google