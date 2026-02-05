Gemini от Google превысил 750 миллионов активных пользователей ежемесячно

Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) чат-бота Gemini, работающего на основе искусственного интеллекта, превысило 750 миллионов, согласно отчету компании за четвертый квартал 2025 года, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Эта цифра, пишет издание, иллюстрирует быстрое внедрение Gemini среди потребителей, благодаря чему программа быстро стала одним из ведущих игроков на рынке ИИ.

В прошлом квартале Google сообщила о 650 миллионах ежемесячно активных пользователей Gemini, что свидетельствует о значительном росте за короткий период. Для сравнения, Meta AI сообщила о почти 500 миллионах ежемесячных пользователей. Однако, несмотря на рост популярности Gemini, все еще есть отставание от главного конкурента, ChatGPT, количество ежемесячных активных пользователей которого, по оценкам, составит около 810 миллионов к концу 2025 года.

Недавно обнародованная цифра появилась вскоре после запуска Gemini 3, демонстрирующего самую продвинутую модель компании, предоставляющую ответы, которые, по утверждению компании, имеют беспрецедентный уровень глубины и нюансов.

Генеральный директор Сундар Пичаи подчеркнул, что внедрение Gemini 3 в режиме ИИ стало "положительным фактором" роста компании, и отметил, что дальнейшие инвестиции и итерации будут поддерживать этот темп.

Недавно Google запустила более доступный тарифный план - Google AI Plus, стоимостью 7,99 долларов в месяц. Ожидается, что этот план будет способствовать дальнейшему росту, привлекая потребителей с ограниченным бюджетом, хотя он стал доступен совсем недавно, чтобы повлиять на квартальные показатели.

"Мы сосредоточены на бесплатном уровне и подписках и видим отличный рост", - заявил Филипп Шиндлер, главный коммерческий директор Google, во время телефонной конференции с инвесторами.

Рост Gemini особенно примечателен, учитывая общие финансовые показатели Alphabet. В этом квартале компания впервые превысила 400 миллиардов долларов годовой выручки. Google объясняет это достижение расширением своего подразделения ИИ, спрос на который вырос. Недавно Google представила последнее поколение своего ускорителя TPU AI под названием Ironwood, чтобы конкурировать с Nvidia.

"Запуск Gemini 3 стал важной вехой, и мы демонстрируем отличные результаты. Наши собственные модели, такие как Gemini, теперь обрабатывают более 10 миллиардов токенов в минуту через прямой API-интерфейс наших клиентов, а приложение Gemini выросло до более чем 750 миллионов активных пользователей в месяц. Поиск стал использоваться чаще, чем когда-либо, и искусственный интеллект продолжает стимулировать дальнейший рост", - заявил Пичай в пресс-релизе.

