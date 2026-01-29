$42.960.17
00:09 • 342 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
19:02 • 8762 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 13261 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 12098 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 12375 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 15732 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 17968 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13504 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24748 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24148 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Google запускает ИИ-агента в Chrome: Gemini сможет самостоятельно открывать сайты и заполнять формы

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Google интегрирует в Chrome ИИ-агента Gemini, который сможет самостоятельно взаимодействовать с веб-сайтами, заполнять формы и выполнять рутинные задачи. Функция будет доступна в США для подписчиков AI Pro и AI Ultra, позволяя ИИ брать на себя сложные онлайн-процессы.

Google запускает ИИ-агента в Chrome: Gemini сможет самостоятельно открывать сайты и заполнять формы

Компания Google представила революционную функцию "автоматического просмотра" для браузера Chrome, которая превращает Gemini в полноценного цифрового помощника. Теперь искусственный интеллект способен не просто искать информацию, но и самостоятельно взаимодействовать с веб-сайтами: нажимать кнопки, сравнивать цены и выполнять рутинные задачи вместо пользователя. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Функция позволяет Gemini брать на себя самые трудоемкие онлайн-процессы. По словам вице-президента Chrome Парисы Табриз, тестировщики успешно использовали агента для заполнения сложных форм, сбора налоговых документов, управления подписками и даже продления водительских прав. Помощник интегрируется с Google Password Manager, что позволяет ему авторизоваться на сайтах авиакомпаний или банков от имени владельца аккаунта.

Google интегрирует покупки от Walmart и Shopify непосредственно в чат-бот Gemini12.01.26, 00:41 • 2740 просмотров

Наши тестировщики использовали его для самых разных вещей: планирования встреч, заполнения изнурительных онлайн-форм, сбора налоговых документов... это сэкономило кучу времени

– отметила Табриз.

Благодаря опции "Персональный интеллект", Gemini может учитывать данные из Gmail, календаря и фотографий, чтобы, например, подобрать время для путешествия, которое не совпадает со школьным расписанием детей.

Безопасность и доступность сервиса

Несмотря на высокую автономность, Google установила жесткие предохранители: ИИ-агент не может самостоятельно совершать финансовые транзакции или финальные заказы без прямого подтверждения пользователем.

Apple готовит встроенный чат-бот под кодовым названием Campos для iPhone и Mac21.01.26, 23:37 • 2871 просмотр

Также в браузер встроены модели защиты от мошенничества, сгенерированного другими нейросетями. Помимо функций автоматизации, Chrome получил интегрированный инструмент создания изображений Nano Banana.

На старте функция будет доступна только в США для пользователей с подписками AI Pro и AI Ultra. Внедрение этой технологии в Chrome является частью стратегии Alphabet Inc. по превращению браузера из простого окна в интернет в интеллектуального операционного агента, способного к сложной логистике и управлению личными делами. 

Google обошел Apple по рыночной стоимости впервые с 2019 года08.01.26, 19:35 • 4261 просмотр

Степан Гафтко

Технологии
Тренд
Бренд
Alphabet Inc.
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты
Google