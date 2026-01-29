Google запускает ИИ-агента в Chrome: Gemini сможет самостоятельно открывать сайты и заполнять формы

Компания Google представила революционную функцию "автоматического просмотра" для браузера Chrome, которая превращает Gemini в полноценного цифрового помощника. Теперь искусственный интеллект способен не просто искать информацию, но и самостоятельно взаимодействовать с веб-сайтами: нажимать кнопки, сравнивать цены и выполнять рутинные задачи вместо пользователя. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Функция позволяет Gemini брать на себя самые трудоемкие онлайн-процессы. По словам вице-президента Chrome Парисы Табриз, тестировщики успешно использовали агента для заполнения сложных форм, сбора налоговых документов, управления подписками и даже продления водительских прав. Помощник интегрируется с Google Password Manager, что позволяет ему авторизоваться на сайтах авиакомпаний или банков от имени владельца аккаунта.

Наши тестировщики использовали его для самых разных вещей: планирования встреч, заполнения изнурительных онлайн-форм, сбора налоговых документов... это сэкономило кучу времени – отметила Табриз.

Благодаря опции "Персональный интеллект", Gemini может учитывать данные из Gmail, календаря и фотографий, чтобы, например, подобрать время для путешествия, которое не совпадает со школьным расписанием детей.

Безопасность и доступность сервиса

Несмотря на высокую автономность, Google установила жесткие предохранители: ИИ-агент не может самостоятельно совершать финансовые транзакции или финальные заказы без прямого подтверждения пользователем.

Также в браузер встроены модели защиты от мошенничества, сгенерированного другими нейросетями. Помимо функций автоматизации, Chrome получил интегрированный инструмент создания изображений Nano Banana.

На старте функция будет доступна только в США для пользователей с подписками AI Pro и AI Ultra. Внедрение этой технологии в Chrome является частью стратегии Alphabet Inc. по превращению браузера из простого окна в интернет в интеллектуального операционного агента, способного к сложной логистике и управлению личными делами.

