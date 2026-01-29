Google запускает ИИ-агента в Chrome: Gemini сможет самостоятельно открывать сайты и заполнять формы
Киев • УНН
Google интегрирует в Chrome ИИ-агента Gemini, который сможет самостоятельно взаимодействовать с веб-сайтами, заполнять формы и выполнять рутинные задачи. Функция будет доступна в США для подписчиков AI Pro и AI Ultra, позволяя ИИ брать на себя сложные онлайн-процессы.
Компания Google представила революционную функцию "автоматического просмотра" для браузера Chrome, которая превращает Gemini в полноценного цифрового помощника. Теперь искусственный интеллект способен не просто искать информацию, но и самостоятельно взаимодействовать с веб-сайтами: нажимать кнопки, сравнивать цены и выполнять рутинные задачи вместо пользователя. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Функция позволяет Gemini брать на себя самые трудоемкие онлайн-процессы. По словам вице-президента Chrome Парисы Табриз, тестировщики успешно использовали агента для заполнения сложных форм, сбора налоговых документов, управления подписками и даже продления водительских прав. Помощник интегрируется с Google Password Manager, что позволяет ему авторизоваться на сайтах авиакомпаний или банков от имени владельца аккаунта.
Google интегрирует покупки от Walmart и Shopify непосредственно в чат-бот Gemini12.01.26, 00:41 • 2740 просмотров
Наши тестировщики использовали его для самых разных вещей: планирования встреч, заполнения изнурительных онлайн-форм, сбора налоговых документов... это сэкономило кучу времени
Благодаря опции "Персональный интеллект", Gemini может учитывать данные из Gmail, календаря и фотографий, чтобы, например, подобрать время для путешествия, которое не совпадает со школьным расписанием детей.
Безопасность и доступность сервиса
Несмотря на высокую автономность, Google установила жесткие предохранители: ИИ-агент не может самостоятельно совершать финансовые транзакции или финальные заказы без прямого подтверждения пользователем.
Apple готовит встроенный чат-бот под кодовым названием Campos для iPhone и Mac21.01.26, 23:37 • 2871 просмотр
Также в браузер встроены модели защиты от мошенничества, сгенерированного другими нейросетями. Помимо функций автоматизации, Chrome получил интегрированный инструмент создания изображений Nano Banana.
На старте функция будет доступна только в США для пользователей с подписками AI Pro и AI Ultra. Внедрение этой технологии в Chrome является частью стратегии Alphabet Inc. по превращению браузера из простого окна в интернет в интеллектуального операционного агента, способного к сложной логистике и управлению личными делами.
Google обошел Apple по рыночной стоимости впервые с 2019 года08.01.26, 19:35 • 4261 просмотр