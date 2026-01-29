$42.960.17
Google запускає ШІ-агента в Chrome: Gemini зможе самостійно відкривати сайти та заповнювати форми

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Google інтегрує в Chrome ШІ-агента Gemini, який зможе самостійно взаємодіяти з вебсайтами, заповнювати форми та виконувати рутинні завдання. Функція буде доступна в США для підписників AI Pro та AI Ultra, дозволяючи ШІ брати на себе складні онлайн-процеси.

Google запускає ШІ-агента в Chrome: Gemini зможе самостійно відкривати сайти та заповнювати форми

Компанія Google представила революційну функцію "автоматичного перегляду" для браузера Chrome, яка перетворює Gemini на повноцінного цифрового помічника. Тепер штучний інтелект здатний не просто шукати інформацію, а й самостійно взаємодіяти з вебсайтами: натискати кнопки, порівнювати ціни та виконувати рутинні завдання замість користувача. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Функція дозволяє Gemini брати на себе найбільш марудні онлайн-процеси. За словами віцепрезидента Chrome Паріси Табріз, тестувальники успішно використовували агента для заповнення складних форм, збору податкових документів, управління підписками та навіть поновлення водійських прав. Помічник інтегрується з Google Password Manager, що дозволяє йому авторизуватися на сайтах авіакомпаній чи банків від імені власника акаунта.

Google інтегрує покупки від Walmart та Shopify безпосередньо у чат-бот Gemini12.01.26, 00:41 • 2740 переглядiв

Наші тестувальники використовували його для найрізноманітніших речей: планування зустрічей, заповнення виснажливих онлайн-форм, збір податкових документів... це заощадило купу часу

– зазначила Табріз.

Завдяки опції "Персональний інтелект", Gemini може враховувати дані з Gmail, календаря та фотографій, щоб, наприклад, підібрати час для подорожі, який не збігається зі шкільним розкладом дітей.

Безпека та доступність сервісу

Попри високу автономність, Google встановила жорсткі запобіжники: ШІ–агент не може самостійно здійснювати фінансові транзакції або фінальні замовлення без прямого підтвердження користувачем.

Apple готує вбудований чат-бот під кодовою назвою Campos для iPhone та Mac21.01.26, 23:37 • 2871 перегляд

Також у браузер вбудовано моделі захисту від шахрайства, згенерованого іншими нейромережами. Окрім функцій автоматизації, Chrome отримав інтегрований інструмент створення зображень Nano Banana.

На старті функція буде доступна лише в США для користувачів із передплатами AI Pro та AI Ultra. Впровадження цієї технології в Chrome є частиною стратегії Alphabet Inc. із перетворення браузера з простого вікна в інтернет на інтелектуального операційного агента, здатного до складної логістики та управління особистими справами. 

Google обійшов Apple за ринковою вартістю вперше з 2019 року08.01.26, 19:35 • 4261 перегляд

Степан Гафтко

Google