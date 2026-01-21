Apple готує вбудований чат-бот під кодовою назвою Campos для iPhone та Mac

Компанія Apple Inc. планує суттєво оновити Siri, перетворивши її на повноцінного чат-бота з генеративним штучним інтелектом. Нова розробка під назвою Campos має на меті скласти конкуренцію сервісам ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Очікується, що технологію представлять у червні на конференції WWDC, а офіційний реліз відбудеться у вересні 2026 року. Про це пише УНН із посиланням на матеріал у Bloomberg.

Деталі

Новий чат-бот буде глибоко інтегрований в операційні системи iOS 27, iPadOS 27 та macOS 27. Користувачі зможуть викликати сервіс за допомогою звичної голосової команди або утриманням бічної кнопки. Campos підтримуватиме як голосовий режим, так і введення тексту, замінивши поточний інтерфейс Siri.

На відміну від попередніх версій, оновлений помічник отримав здатність вести повноцінний діалог та обмінюватися повідомленнями. На тлі цих новин акції Apple зросли на 1,7%, досягнувши позначки $250,83. Акції Alphabet Inc., яка постачає базові технології для проєкту, також продемонстрували зростання на 2,6%.

Етапи впровадження штучного інтелекту

До виходу повноцінного чат-бота Apple випустить проміжне оновлення в межах iOS 26.4. Воно включатиме анонсовані раніше функції аналізу контенту на екрані, доступ до персональних даних та покращений пошук в інтернеті. Проте ці можливості збережуть старий інтерфейс Siri.

Стратегічне рішення впровадити чат-бот свідчить про зміну підходу Apple, яка раніше надавала перевагу точковому вбудовуванню ШІ у конкретні інструменти, як-от генератори емодзі чи підсумки сповіщень. Окрім нової системи штучного інтелекту, майбутні операційні системи Apple не зазнають значних візуальних змін, оскільки розробники зосереджені на стабільності та виправленні помилок.

