ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 14242 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 23639 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 17856 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 30960 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 33922 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20522 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21542 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39288 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 58649 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
Эксклюзивы
The New York Times

Apple готовит встроенный чат-бот под кодовым названием Campos для iPhone и Mac

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Apple планирует обновить Siri до полноценного чат-бота Campos с генеративным ИИ, который будет конкурировать с ChatGPT и Gemini. Технологию представят в июне, а релиз состоится в сентябре 2026 года.

Apple готовит встроенный чат-бот под кодовым названием Campos для iPhone и Mac

Компания Apple Inc. планирует существенно обновить Siri, превратив ее в полноценного чат-бота с генеративным искусственным интеллектом. Новая разработка под названием Campos призвана составить конкуренцию сервисам ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. Ожидается, что технология будет представлена в июне на конференции WWDC, а официальный релиз состоится в сентябре 2026 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал в Bloomberg.

Детали

Новый чат-бот будет глубоко интегрирован в операционные системы iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. Пользователи смогут вызывать сервис с помощью привычной голосовой команды или удержанием боковой кнопки. Campos будет поддерживать как голосовой режим, так и ввод текста, заменив текущий интерфейс Siri.

Google интегрирует покупки от Walmart и Shopify непосредственно в чат-бот Gemini12.01.26, 00:41 • 2658 просмотров

В отличие от предыдущих версий, обновленный помощник получил способность вести полноценный диалог и обмениваться сообщениями. На фоне этих новостей акции Apple выросли на 1,7%, достигнув отметки $250,83. Акции Alphabet Inc., которая поставляет базовые технологии для проекта, также продемонстрировали рост на 2,6%.

Этапы внедрения искусственного интеллекта

До выхода полноценного чат-бота Apple выпустит промежуточное обновление в рамках iOS 26.4. Оно будет включать анонсированные ранее функции анализа контента на экране, доступ к персональным данным и улучшенный поиск в интернете. Однако эти возможности сохранят старый интерфейс Siri.

Стратегическое решение внедрить чат-бот свидетельствует об изменении подхода Apple, которая ранее отдавала предпочтение точечному встраиванию ИИ в конкретные инструменты, такие как генераторы эмодзи или сводки уведомлений. Помимо новой системы искусственного интеллекта, будущие операционные системы Apple не претерпят значительных визуальных изменений, поскольку разработчики сосредоточены на стабильности и исправлении ошибок. 

Google анонсирует первые AI-очки с Gemini в 2026 году в сотрудничестве с Samsung и Warby Parker08.12.25, 21:04 • 3163 просмотра

Степан Гафтко

