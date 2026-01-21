Apple готовит встроенный чат-бот под кодовым названием Campos для iPhone и Mac

Компания Apple Inc. планирует существенно обновить Siri, превратив ее в полноценного чат-бота с генеративным искусственным интеллектом. Новая разработка под названием Campos призвана составить конкуренцию сервисам ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. Ожидается, что технология будет представлена в июне на конференции WWDC, а официальный релиз состоится в сентябре 2026 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал в Bloomberg.

Новый чат-бот будет глубоко интегрирован в операционные системы iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. Пользователи смогут вызывать сервис с помощью привычной голосовой команды или удержанием боковой кнопки. Campos будет поддерживать как голосовой режим, так и ввод текста, заменив текущий интерфейс Siri.

В отличие от предыдущих версий, обновленный помощник получил способность вести полноценный диалог и обмениваться сообщениями. На фоне этих новостей акции Apple выросли на 1,7%, достигнув отметки $250,83. Акции Alphabet Inc., которая поставляет базовые технологии для проекта, также продемонстрировали рост на 2,6%.

Этапы внедрения искусственного интеллекта

До выхода полноценного чат-бота Apple выпустит промежуточное обновление в рамках iOS 26.4. Оно будет включать анонсированные ранее функции анализа контента на экране, доступ к персональным данным и улучшенный поиск в интернете. Однако эти возможности сохранят старый интерфейс Siri.

Стратегическое решение внедрить чат-бот свидетельствует об изменении подхода Apple, которая ранее отдавала предпочтение точечному встраиванию ИИ в конкретные инструменты, такие как генераторы эмодзи или сводки уведомлений. Помимо новой системы искусственного интеллекта, будущие операционные системы Apple не претерпят значительных визуальных изменений, поскольку разработчики сосредоточены на стабильности и исправлении ошибок.

