Gemini від Google перевищив 750 мільйонів активних користувачів щомісяця

Кількість щомісячно активних користувачів (MAU) чат-бота Gemini, що працює на основі штучного інтелекту, перевищила 750 мільйонів, згідно зі звітом компанії за четвертий квартал 2025 року, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Ця цифра, пише видання, ілюструє швидке впровадження Gemini серед споживачів, завдяки чому програма швидко стала одним з провідних гравців на ринку ШІ.

У минулому кварталі Google повідомила про 650 мільйонів щомісячно активних користувачів Gemini, що свідчить про значне зростання за короткий період. Для порівняння, Meta AI повідомила про майже 500 мільйонів щомісячних користувачів. Однак, попри зростання популярності Gemini, все ще є відставання від головного конкурента, ChatGPT, кількість щомісячних активних користувачів якого, за оцінками, становитиме близько 810 мільйонів до кінця 2025 року.

Нещодавно оприлюднена цифра з'явилася невдовзі після запуску Gemini 3, що демонструє найпросунутішу модель компанії, що надає відповіді, які, за твердженням компанії, мають безпрецедентний рівень глибини і нюансів.

Генеральний директор Сундар Пічаї наголосив, що впровадження Gemini 3 у режимі ШІ стало "позитивним фактором" зростання компанії, і зазначив, що подальші інвестиції та ітерації підтримуватимуть цей темп.

Нещодавно Google запустила доступніший тарифний план - Google AI Plus, вартістю 7,99 доларів на місяць. Очікується, що цей план сприятиме подальшому зростанню, залучаючи споживачів з обмеженим бюджетом, хоча він став доступним зовсім недавно, щоб вплинути на квартальні показники.

"Ми зосереджені на безплатному рівні та підписках і бачимо відмінне зростання", - заявив Філіп Шіндлер, головний комерційний директор Google, під час телефонної конференції з інвесторами.

Зростання Gemini особливо примітне, враховуючи загальні фінансові показники Alphabet. Цього кварталу компанія вперше перевищила 400 мільярдів доларів річного виторгу. Google пояснює це досягнення розширенням свого підрозділу ШІ, попит на який зріс. Нещодавно Google представила останнє покоління свого прискорювача TPU AI під назвою Ironwood, щоб конкурувати з Nvidia.

"Запуск Gemini 3 став важливою віхою, і ми демонструємо відмінні результати. Наші власні моделі, такі як Gemini, тепер обробляють понад 10 мільярдів токенів за хвилину через прямий API-інтерфейс наших клієнтів, а додаток Gemini виріс до більш ніж 750 мільйонів активних користувачів на місяць. Пошук почав використовуватися частіше, ніж будь-коли, і штучний інтелект продовжує стимулювати подальше зростання", - заявив Пічай у пресрелізі.

Google запускає ШІ-агента в Chrome: Gemini зможе самостійно відкривати сайти та заповнювати форми