Gemini від Google перевищив 750 мільйонів активних користувачів щомісяця

$43.190.22
50.950.04
ukenru
4 лютого, 21:10 • 11025 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 20099 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 16202 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 16471 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 17835 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 17464 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14639 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13535 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19968 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26849 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
93%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ4 лютого, 21:02 • 11176 перегляди
Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі4 лютого, 21:26 • 8556 перегляди
Аномальні морози в Нью-Йорку: кількість жертв серед бездомних зросла до 17 осіб4 лютого, 22:49 • 4320 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 11826 перегляди
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 5510 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 36913 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 67461 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 67908 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 107007 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 113885 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білорусь
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 11831 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 7494 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 7642 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 11835 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 10336 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Золото
Storm Shadow

Gemini від Google перевищив 750 мільйонів активних користувачів щомісяця

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Чат-бот Gemini перевищив 750 мільйонів щомісячних активних користувачів, згідно зі звітом Google за четвертий квартал 2025 року. Це зростання підтверджує швидке впровадження Gemini на ринку ШІ.

Gemini від Google перевищив 750 мільйонів активних користувачів щомісяця

Кількість щомісячно активних користувачів (MAU) чат-бота Gemini, що працює на основі штучного інтелекту, перевищила 750 мільйонів, згідно зі звітом компанії за четвертий квартал 2025 року, пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Ця цифра, пише видання, ілюструє швидке впровадження Gemini серед споживачів, завдяки чому програма швидко стала одним з провідних гравців на ринку ШІ.

У минулому кварталі Google повідомила про 650 мільйонів щомісячно активних користувачів Gemini, що свідчить про значне зростання за короткий період. Для порівняння, Meta AI повідомила про майже 500 мільйонів щомісячних користувачів. Однак, попри зростання популярності Gemini, все ще є відставання від головного конкурента, ChatGPT, кількість щомісячних активних користувачів якого, за оцінками, становитиме близько 810 мільйонів до кінця 2025 року.

Нещодавно оприлюднена цифра з'явилася невдовзі після запуску Gemini 3, що демонструє найпросунутішу модель компанії, що надає відповіді, які, за твердженням компанії, мають безпрецедентний рівень глибини і нюансів.

Генеральний директор Сундар Пічаї наголосив, що впровадження Gemini 3 у режимі ШІ стало "позитивним фактором" зростання компанії, і зазначив, що подальші інвестиції та ітерації підтримуватимуть цей темп.

Нещодавно Google запустила доступніший тарифний план - Google AI Plus, вартістю 7,99 доларів на місяць. Очікується, що цей план сприятиме подальшому зростанню, залучаючи споживачів з обмеженим бюджетом, хоча він став доступним зовсім недавно, щоб вплинути на квартальні показники.

"Ми зосереджені на безплатному рівні та підписках і бачимо відмінне зростання", - заявив Філіп Шіндлер, головний комерційний директор Google, під час телефонної конференції з інвесторами.

Зростання Gemini особливо примітне, враховуючи загальні фінансові показники Alphabet. Цього кварталу компанія вперше перевищила 400 мільярдів доларів річного виторгу. Google пояснює це досягнення розширенням свого підрозділу ШІ, попит на який зріс. Нещодавно Google представила останнє покоління свого прискорювача TPU AI під назвою Ironwood, щоб конкурувати з Nvidia.

"Запуск Gemini 3 став важливою віхою, і ми демонструємо відмінні результати. Наші власні моделі, такі як Gemini, тепер обробляють понад 10 мільярдів токенів за хвилину через прямий API-інтерфейс наших клієнтів, а додаток Gemini виріс до більш ніж 750 мільйонів активних користувачів на місяць. Пошук почав використовуватися частіше, ніж будь-коли, і штучний інтелект продовжує стимулювати подальше зростання", - заявив Пічай у пресрелізі.

Google запускає ШІ-агента в Chrome: Gemini зможе самостійно відкривати сайти та заповнювати форми29.01.26, 02:22 • 4159 переглядiв

Юлія Шрамко

Технології
Техніка
Тренд
Бренд
Сундар Пічаї
Alphabet
Google