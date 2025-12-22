Энергия для ИИ: Alphabet покупает разработчика Intersect за 4,75 миллиарда долларов

$42.250.09
19:00 • 3236 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
16:37 • 10606 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 23364 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 18706 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 20318 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 21858 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 20521 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20410 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17788 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13587 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий
22 декабря, 11:19 • 31738 просмотра
Автоматы по почте и "деньги в книге": разоблачен межрегиональный канал нелегальной торговли оружием
22 декабря, 13:00 • 6646 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов
22 декабря, 13:13 • 17791 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер
14:33 • 10287 просмотра
Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны14:37 • 10626 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 23370 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий
22 декабря, 11:19 • 31776 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку
21 декабря, 14:01 • 63284 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 85260 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 119871 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка
17:50 • 3396 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер
14:33 • 10315 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд
22 декабря, 07:59 • 35199 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 32684 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 34799 просмотра
Энергия для ИИ: Alphabet покупает разработчика Intersect за 4,75 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Alphabet приобрела Intersect за 4,75 миллиарда долларов для решения дефицита электроэнергии, необходимой для развития ИИ-технологий. Intersect будет работать независимо, диверсифицируя источники энергии и сдерживая цены на электричество.

Энергия для ИИ: Alphabet покупает разработчика Intersect за 4,75 миллиарда долларов

Alphabet официально выкупает Intersect – специалиста по энергетике для дата-центров. Сделка стоимостью 4,75 миллиарда долларов должна решить проблему критического дефицита электроэнергии, необходимой для развития ИИ-технологий. Год назад техгигант уже приобрел долю в этом стартапе, а теперь решил полностью интегрировать его в свою структуру. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

После завершения сделки в первой половине 2026 года Intersect будет работать независимо. Главная цель компании – диверсификация источников энергии и сдерживание цен на электричество, что важно на фоне общественного недовольства из-за роста коммунальных счетов в регионах, где расположены дата-центры.

Intersect уже строит гигантский центр обработки данных для Alphabet в Техасе (округ Хаскелл). Благодаря ИИ-буму капитализация Alphabet в этом году выросла на 1,4 триллиона долларов.

Intersect сосредоточен на поиске путей увеличения и диверсификации поставок энергии, чтобы удерживать низкие затраты на электроэнергию 

– говорится в заявлении компании.

Nvidia рассматривает возможность увеличения производства чипов H200 для Китая из-за высокого спроса - Reuters
13.12.25, 16:10 • 5684 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
Энергетика
Электроэнергия
Ассошиэйтед Пресс
Reuters
Техас
Китай