Энергия для ИИ: Alphabet покупает разработчика Intersect за 4,75 миллиарда долларов
Киев • УНН
Alphabet приобрела Intersect за 4,75 миллиарда долларов для решения дефицита электроэнергии, необходимой для развития ИИ-технологий. Intersect будет работать независимо, диверсифицируя источники энергии и сдерживая цены на электричество.
Alphabet официально выкупает Intersect – специалиста по энергетике для дата-центров. Сделка стоимостью 4,75 миллиарда долларов должна решить проблему критического дефицита электроэнергии, необходимой для развития ИИ-технологий. Год назад техгигант уже приобрел долю в этом стартапе, а теперь решил полностью интегрировать его в свою структуру. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
После завершения сделки в первой половине 2026 года Intersect будет работать независимо. Главная цель компании – диверсификация источников энергии и сдерживание цен на электричество, что важно на фоне общественного недовольства из-за роста коммунальных счетов в регионах, где расположены дата-центры.
Intersect уже строит гигантский центр обработки данных для Alphabet в Техасе (округ Хаскелл). Благодаря ИИ-буму капитализация Alphabet в этом году выросла на 1,4 триллиона долларов.
Intersect сосредоточен на поиске путей увеличения и диверсификации поставок энергии, чтобы удерживать низкие затраты на электроэнергию
Nvidia рассматривает возможность увеличения производства чипов H200 для Китая из-за высокого спроса - Reuters13.12.25, 16:10 • 5684 просмотра