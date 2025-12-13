$42.270.00
13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 07:54
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
13 декабря, 07:37
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей 12 декабря, 12:55
Nvidia рассматривает возможность увеличения производства чипов H200 для Китая из-за высокого спроса - Reuters

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Nvidia оценивает возможность увеличения производственных мощностей для своих чипов H200 после превышения заказов текущего уровня производства. Это произошло после заявления Трампа о разрешении экспорта H200 в Китай, где компании, такие как Alibaba и ByteDance, уже проявили значительный интерес.

Nvidia рассматривает возможность увеличения производства чипов H200 для Китая из-за высокого спроса - Reuters

Nvidia сообщила китайским клиентам, что оценивает возможность увеличения производственных мощностей для своих мощных чипов искусственного интеллекта H200 после того, как заказы превысили текущий уровень производства, со ссылкой на два источника, информированных об этом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Этот шаг произошел после того, как президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что правительство США позволит Nvidia экспортировать процессоры H200, вторые по скорости чипы искусственного интеллекта, в Китай и получать 25% комиссии с таких продаж.

Спрос на чип со стороны китайских компаний настолько силен, что Nvidia склоняется к увеличению новых мощностей, сообщил один из источников.

"Мы управляем нашей цепочкой поставок, чтобы гарантировать, что лицензированные продажи H200 авторизованным клиентам в Китае не повлияют на нашу способность поставлять продукцию клиентам в Соединенных Штатах", – заявил представитель Nvidia в заявлении для Reuters после публикации статьи.

Крупные китайские компании, включая Alibaba и ByteDance, уже обратились к Nvidia на этой неделе по поводу приобретения H200 и стремятся разместить крупные заказы, сообщало Reuters в среду.

Однако неопределенность остается, поскольку правительство Китая еще не дало зеленого света на любую покупку H200. Китайские чиновники созвали экстренные совещания в среду, чтобы обсудить этот вопрос и решить, разрешать ли его поставки в Китай, сообщил один из двух источников и третий источник.

В настоящее время производится очень ограниченное количество чипов H200, сообщало Reuters в среду, на фоне того, как лидер американского производства чипов искусственного интеллекта сосредоточен на производстве своих самых современных линеек Blackwell и будущих Rubin.

Поставки чипов H200 вызвали серьезное беспокойство у китайских клиентов, и они обратились к Nvidia, чтобы получить разъяснения по этому вопросу, сообщили источники.

Дополнение

H200 был массово внедрен в прошлом году и является самым быстрым чипом искусственного интеллекта в предыдущем поколении Hopper от Nvidia. Чип производится TSMC с использованием 4-нм производственного процесса тайваньской фирмы. Он примерно в шесть раз мощнее H20, чипа от Nvidia, разработанного для китайского рынка, который был выпущен в конце 2023 года.

Решение Трампа по H200 появилось в то время, когда Китай настаивает на продвижении собственной внутренней индустрии чипов искусственного интеллекта. Поскольку отечественные компании-производители чипов еще не выпустили продукты, подобные H200, возникли опасения, что разрешение на внедрение H200 в Китай может затормозить отрасль.

Для Nvidia добавление новых мощностей при этом является сложной задачей в то время, когда она не только переходит на Rubin, но и конкурирует с такими компаниями, как Google от Alphabet, за ограниченные мощности по производству передовых чипов от TSMC, пишет издание.

21.11.25, 22:39

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Санкции
Техника
Тренд
ByteDance
Alphabet Inc.
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Google