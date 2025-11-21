$42.150.06
19:13 • 7506 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
16:45 • 14517 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
16:23 • 18074 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
16:14 • 17951 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
16:05 • 22835 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 15941 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17276 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16679 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 34516 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
21 ноября, 10:22 • 20584 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
"От слов к делам": Кравченко сообщил о разоблачении в рамках международного сотрудничества схемы наживы мошенников на гражданах ЕС на около $250 тысячVideo21 ноября, 11:25 • 13907 просмотра
План должен обеспечить достойный мир: Зеленский рассказал о договоренности с лидерами Франции, Британии и Германии21 ноября, 12:55 • 17800 просмотра
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции15:11 • 3558 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto17:13 • 14758 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 12687 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность продажи чипов Nvidia H200 в Китай

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Администрация Трампа обсуждает возможность разрешения Nvidia Corp. продавать чипы искусственного интеллекта H200 в Китай. Окончательное решение еще не принято, но это может стать отклонением от предыдущей политики США.

Команда Трампа рассматривает возможность продажи чипов Nvidia H200 в Китай
Фото: Nvidia Newsroom

Администрация Дональда Трампа ведет внутренние обсуждения относительно потенциального разрешения Nvidia Corp. продавать свои чипы искусственного интеллекта H200 Китаю, сообщают источники Bloomberg, знакомые с вопросом, пишет УНН.

Детали 

Окончательное решение еще не принято, и возможно, что обсуждение останется на уровне внутренних дебатов без фактического одобрения лицензий, регулируемых экспортным контролем США.

Как отметили источники, рассмотрение поставок H200 означало бы существенное отклонение от предыдущей политики администрации по ограничению экспорта передовых полупроводников и может вызвать сопротивление со стороны "ястребов" в Вашингтоне. Акции Nvidia в пятницу выросли на 2% до $184,29 после предыдущего падения.

Ученые Беркли смоделировали крошечный чип, объединяющий более 7000 графических процессоров NVIDIA18.11.25, 10:13 • 2410 просмотров

Наше изъятие с китайского рынка вычислительных технологий для центров обработки данных не влияет на нашу способность поставлять услуги клиентам в США

– заявили в Nvidia.

Генеральный директор компании Дженсен Хуан активно лоббировал администрацию для получения отсрочки от ограничений, которые вынуждают производителя покинуть китайский рынок.

Реализация этого шага может стать значительным ослаблением торговых ограничений США и выполнить ключевую просьбу Пекина, который неоднократно протестовал против ограничений на передовые чипы и технологии их производства. В то же время Китай продвигает собственное оборудование для искусственного интеллекта от Huawei и ограничивает использование менее продвинутых продуктов Nvidia на своем рынке.

Nvidia фиксирует рекордный доход в $57 млрд и успокаивает насчет "пузыря" ИИ20.11.25, 11:59 • 3246 просмотров

Степан Гафтко

