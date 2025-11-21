Команда Трампа рассматривает возможность продажи чипов Nvidia H200 в Китай
Администрация Трампа обсуждает возможность разрешения Nvidia Corp. продавать чипы искусственного интеллекта H200 в Китай. Окончательное решение еще не принято, но это может стать отклонением от предыдущей политики США.
Администрация Дональда Трампа ведет внутренние обсуждения относительно потенциального разрешения Nvidia Corp. продавать свои чипы искусственного интеллекта H200 Китаю, сообщают источники Bloomberg, знакомые с вопросом, пишет УНН.
Детали
Окончательное решение еще не принято, и возможно, что обсуждение останется на уровне внутренних дебатов без фактического одобрения лицензий, регулируемых экспортным контролем США.
Как отметили источники, рассмотрение поставок H200 означало бы существенное отклонение от предыдущей политики администрации по ограничению экспорта передовых полупроводников и может вызвать сопротивление со стороны "ястребов" в Вашингтоне. Акции Nvidia в пятницу выросли на 2% до $184,29 после предыдущего падения.
Генеральный директор компании Дженсен Хуан активно лоббировал администрацию для получения отсрочки от ограничений, которые вынуждают производителя покинуть китайский рынок.
Реализация этого шага может стать значительным ослаблением торговых ограничений США и выполнить ключевую просьбу Пекина, который неоднократно протестовал против ограничений на передовые чипы и технологии их производства. В то же время Китай продвигает собственное оборудование для искусственного интеллекта от Huawei и ограничивает использование менее продвинутых продуктов Nvidia на своем рынке.
