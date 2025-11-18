Ученые Беркли смоделировали крошечный чип, объединяющий более 7000 графических процессоров NVIDIA

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 972 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 3340 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 8596 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 47364 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 40873 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 40502 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 34613 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25412 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 64660 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27038 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
5.6м/с
72%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной18 ноября, 01:39 • 25131 просмотра
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять18 ноября, 01:59 • 17044 просмотра
Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие18 ноября, 02:25 • 10787 просмотра
Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск03:19 • 10347 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб05:44 • 12007 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 64666 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 96278 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 88437 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 145719 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 122822 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Олег Синегубов
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 26156 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 35061 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 35237 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 28560 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 47650 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Ученые Беркли смоделировали крошечный чип, объединяющий более 7000 графических процессоров NVIDIA

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Специалисты лаборатории Беркли провели моделирование чипов нового поколения, используя более 7000 графических процессоров NVIDIA. Это позволило детально изучить структуру и функции многослойного чипа размером 10 квадратных миллиметров.

Ученые Беркли смоделировали крошечный чип, объединяющий более 7000 графических процессоров NVIDIA

Специалисты лаборатории Беркли провели исключительное моделирование, использовав более 7000 графических процессоров NVIDIA с целью разработки технологии чипов следующего поколения. Передает УНН со ссылкой на Lawrence Berkeley National Laboratory и Рhys.

Детали

Специалисты Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (Berkeley Lab) и Калифорнийского университета в Беркли провели исследование по моделированию квантовых чипов следующего поколения. Для приближения к новой технологии и с целью создания лучшего квантового оборудования используются разработанные специалистами лаборатории электромагнитные модели. Их совершенствуют исследователи квантового системного ускорителя (QSA) Чжи Джеки Яо и Энди Нонака из Отдела прикладной математики и вычислительных исследований (AMCR).

Вычислительная модель предсказывает, как конструктивные решения влияют на распространение электромагнитных волн в чипе. .. Чтобы обеспечить надлежащую связь сигналов и избежать нежелательных перекрестных помех

- сообщил Нонака.

Исследователи использовали инструмент экзафлопсного моделирования ARTEMIS для моделирования и оптимизации чипа, разработанного в сотрудничестве Лаборатории квантовой наноэлектроники Ирфана Сиддики в Калифорнийском университете в Беркли и Передового квантового испытательного стенда (AQT) Лаборатории Беркли. Эта работа будет представлена в технической демонстрации Яо на Международной конференции по высокопроизводительным вычислениям, сетям, хранению и анализу (SC25).

Спор КНР и Нидерландов по поводу чипов: китайское подразделение Nexperia заявило о наличии "достаточных запасов"02.11.25, 13:59 • 3952 просмотра

Проектирование квантовых чипов включает традиционную микроволновую технику в дополнение к передовой физике низких температур. Это делает классический инструмент электромагнитного моделирования, такой как ARTEMIS, важным для воплощения проекта.

Справка

ARTEMIS, который был разработан в рамках инициативы Министерства энергетики США "Проект экзафлопсных вычислений".

Тысячи графических процессоров NVIDIA для квантования миллиардов ячеек

Моделирование мелких деталей этого крошечного, чрезвычайно сложного чипа требовало почти всей мощности. Исследователи использовали почти все 7168 графических процессоров NVIDIA в течение 24 часов, чтобы зафиксировать структуру и функции многослойного чипа размером всего 10 квадратных миллиметров и толщиной 0,3 миллиметра, с гравировкой шириной всего один микрон.

Я не знаю никого, кто когда-либо занимался физическим моделированием микроэлектронных схем в полном масштабе системы Perlmutter. Мы использовали почти 7000 графических процессоров

- делится Нонака.

Мы дискретизировали чип на 11 миллиардов ячеек сетки. Мы смогли выполнить более миллиона временных шагов за семь часов, что позволило нам оценить три конфигурации схемы в течение одного дня на Perlmutter. Эти симуляции были бы невозможны за этот период времени без полной системы

- добавил Нонака.

По словам коллеги специалиста по отделу, Джеки Яо, учеными было проведено полноволновое физическое моделирование. "То есть нам важно, какой материал вы используете на чипе, его компоновка, как вы соединяете металл — ниобий или другие металлические провода — как вы строите резонаторы, какой размер, какая форма, какой материал вы используете".

Нам важны эти физические детали, и мы включаем их в нашу модель

- отметил Яо.

Помимо детального обзора чипа, симуляция имитировала опыт лабораторных экспериментов — как кубиты взаимодействуют друг с другом и с другими частями квантовой схемы.

Сочетание этих качеств — сосредоточение на физической конструкции чипа и возможность моделирования в режиме реального времени — является частью того, что сделало симуляцию уникальной.

Это сочетание является инструментальным, поскольку мы используем дифференциальное уравнение с частными производными, уравнение Максвелла, и мы делаем это во временной области, чтобы мы могли учитывать нелинейное поведение. Все это вместе дает нам уникальные возможности

- пояснил Яо.

По словам Кэти Климко, инженера по квантовым вычислениям NERSC, которая работала над проектом, воплощенная инициатива является одним из самых амбициозных квантовых проектов на сегодняшний день, использующих вычислительные возможности ARTEMIS и NERSC для фиксации деталей квантового оборудования на более чем четыре порядка величины.

Напомним

Соучредитель и генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл разрабатывает чип, который позволит мозгу человека более тесно взаимодействовать с персональным компьютером. При этом уточняется, что пока речь не идет о создании полноценного имплантата.

Игорь Тележников

Технологии
Техника