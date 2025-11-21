Команда Трампа розглядає можливість продажу чіпів Nvidia H200 до Китаю

$42.150.06
48.520.22
ukenru
19:13 • 8170 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
16:45 • 15048 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 18437 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 18316 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 23237 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 16027 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17333 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16701 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 34681 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20610 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.5м/с
91%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисячVideo21 листопада, 11:25 • 14130 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини21 листопада, 12:55 • 17991 перегляди
Президент запропонував, а фракція - підтримала: Маслова пропонують на посаду міністра юстиції21 листопада, 15:11 • 3874 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 15134 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 13113 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 13189 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 15196 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 23230 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 34681 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 33754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 13189 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 31100 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 45491 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 47562 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 61084 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Шахед-136
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon

Команда Трампа розглядає можливість продажу чіпів Nvidia H200 до Китаю

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Адміністрація Трампа обговорює можливість дозволу Nvidia Corp. продавати чіпи штучного інтелекту H200 до Китаю. Остаточне рішення ще не прийнято, але це може стати відхиленням від попередньої політики США.

Команда Трампа розглядає можливість продажу чіпів Nvidia H200 до Китаю
Фото: Nvidia Newsroom

Адміністрація Дональда Трампа веде внутрішні обговорення щодо потенційного дозволу Nvidia Corp. продавати свої чіпи штучного інтелекту H200 Китаю, повідомляють джерела Bloomberg, знайомі з питанням, пише УНН.

Деталі 

Остаточне рішення ще не прийнято, і можливе, що обговорення залишиться на рівні внутрішніх дебатів без фактичного схвалення ліцензій, що регулюються експортним контролем США.

Як зазначили джерела, розгляд поставок H200 означав би суттєве відхилення від попередньої політики адміністрації щодо обмеження експорту передових напівпровідників і може спричинити опір з боку "яструбів" у Вашингтоні. Акції Nvidia в п’ятницю зросли на 2% до $184,29 після попереднього падіння.

Вчені Берклі змоделювали крихітний чіп, що об'єднує понад 7000 графічних процесорів NVIDIA18.11.25, 10:13 • 2410 переглядiв

Наше вилучення з китайського ринку обчислювальних технологій для центрів обробки даних не впливає на нашу здатність постачати послуги клієнтам у США

– заявили у Nvidia.

Генеральний директор компанії Дженсен Хуан активно лобіював адміністрацію для отримання відстрочки від обмежень, які змушують виробника залишити китайський ринок.

Реалізація цього кроку може стати значним послабленням торговельних обмежень США та виконати ключове прохання Пекіна, який неодноразово протестував проти обмежень на передові чіпи та технології їх виробництва. Водночас Китай просуває власне обладнання для штучного інтелекту від Huawei і обмежує використання менш просунутих продуктів Nvidia на своєму ринку.

Nvidia фіксує рекордний дохід у $57 млрд і заспокоює щодо "бульбашки" ШІ20.11.25, 11:59 • 3252 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаТехнології
Санкції
Техніка
Huawei
Bloomberg
Дональд Трамп
Китай