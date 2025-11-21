Команда Трампа розглядає можливість продажу чіпів Nvidia H200 до Китаю
Адміністрація Трампа обговорює можливість дозволу Nvidia Corp. продавати чіпи штучного інтелекту H200 до Китаю. Остаточне рішення ще не прийнято, але це може стати відхиленням від попередньої політики США.
Адміністрація Дональда Трампа веде внутрішні обговорення щодо потенційного дозволу Nvidia Corp. продавати свої чіпи штучного інтелекту H200 Китаю, повідомляють джерела Bloomberg, знайомі з питанням, пише УНН.
Деталі
Остаточне рішення ще не прийнято, і можливе, що обговорення залишиться на рівні внутрішніх дебатів без фактичного схвалення ліцензій, що регулюються експортним контролем США.
Як зазначили джерела, розгляд поставок H200 означав би суттєве відхилення від попередньої політики адміністрації щодо обмеження експорту передових напівпровідників і може спричинити опір з боку "яструбів" у Вашингтоні. Акції Nvidia в п’ятницю зросли на 2% до $184,29 після попереднього падіння.
Генеральний директор компанії Дженсен Хуан активно лобіював адміністрацію для отримання відстрочки від обмежень, які змушують виробника залишити китайський ринок.
Реалізація цього кроку може стати значним послабленням торговельних обмежень США та виконати ключове прохання Пекіна, який неодноразово протестував проти обмежень на передові чіпи та технології їх виробництва. Водночас Китай просуває власне обладнання для штучного інтелекту від Huawei і обмежує використання менш просунутих продуктів Nvidia на своєму ринку.
