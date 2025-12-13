Nvidia розглядає збільшення виробництва чіпів H200 для Китаю через високий попит - Reuters

Nvidia повідомила китайським клієнтам, що оцінює можливість збільшення виробничих потужностей для своїх потужних чіпів штучного інтелекту H200 після того, як замовлення перевищили поточний рівень виробництва, з посиланням на два джерела, поінформовані про це, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цей крок відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що уряд США дозволить Nvidia експортувати процесори H200, другі за швидкістю чіпи штучного інтелекту, до Китаю та отримувати 25% комісії з таких продажів.

Попит на чіп з боку китайських компаній настільки сильний, що Nvidia схиляється до збільшення нових потужностей, повідомило одне з джерел.

"Ми керуємо нашим ланцюгом поставок, щоб гарантувати, що ліцензовані продажі H200 авторизованим клієнтам у Китаї не вплинуть на нашу здатність постачати продукцію клієнтам у Сполучених Штатах", – заявив речник Nvidia у заяві для Reuters після публікації статті.

Великі китайські компанії, включаючи Alibaba та ByteDance, уже звернулися до Nvidia цього тижня щодо придбання H200 та прагнуть розмістити великі замовлення, повідомляло Reuters у середу.

Однак невизначеність залишається, оскільки уряд Китаю ще не дав зеленого світла на будь-яку покупку H200. Китайські чиновники скликали екстрені наради в середу, щоб обговорити це питання та вирішити, чи дозволяти його поставки до Китаю, повідомило одне з двох джерел та третє джерело.

Наразі виробляються дуже обмежені кількості чіпів H200, повідомляло Reuters у середу, на тлі того, як лідер американського виробництва чіпів штучного інтелекту зосереджений на виробництві своїх найсучасніших лінійок Blackwell та майбутніх Rubin.

Поставки чіпів H200 викликали серйозне занепокоєння у китайських клієнтів, і вони звернулися до Nvidia, щоб отримати роз'яснення з цього питання, повідомили джерела.

Доповнення

H200 був масово впроваджений минулого року і є найшвидшим чіпом штучного інтелекту в попередньому поколінні Hopper від Nvidia. Чіп виготовляється TSMC з використанням 4-нм виробничого процесу тайванської фірми. Він приблизно в шість разів потужніший за H20, чіп від Nvidia, розроблений для китайського ринку, який був випущений наприкінці 2023 року.

Рішення Трампа щодо H200 з'явилося в той час, коли Китай наполягає на просуванні власної внутрішньої індустрії чіпів штучного інтелекту. Оскільки вітчизняні компанії-виробники чіпів ще не випустили продукти, подібні до H200, виникли побоювання, що дозвіл на впровадження H200 у Китай може загальмувати галузь.

Для Nvidia додавання нових потужностей при цьому є складним завданням у той час, коли вона не лише переходить на Rubin, але й конкурує з такими компаніями, як Google від Alphabet, за обмежені потужності з виробництва передових чіпів від TSMC, пише видання.

Команда Трампа розглядає можливість продажу чіпів Nvidia H200 до Китаю