Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 1298 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 3572 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 8198 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 11195 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 10908 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 11631 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 6684 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 6754 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16788 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Nvidia розглядає збільшення виробництва чіпів H200 для Китаю через високий попит - Reuters

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Nvidia оцінює можливість збільшення виробничих потужностей для своїх чіпів H200 після перевищення замовлень поточного рівня виробництва. Це сталося після заяви Трампа про дозвіл експорту H200 до Китаю, де компанії, як Alibaba та ByteDance, вже виявили значний інтерес.

Nvidia розглядає збільшення виробництва чіпів H200 для Китаю через високий попит - Reuters

Nvidia повідомила китайським клієнтам, що оцінює можливість збільшення виробничих потужностей для своїх потужних чіпів штучного інтелекту H200 після того, як замовлення перевищили поточний рівень виробництва, з посиланням на два джерела, поінформовані про це, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цей крок відбувся після того, як президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що уряд США дозволить Nvidia експортувати процесори H200, другі за швидкістю чіпи штучного інтелекту, до Китаю та отримувати 25% комісії з таких продажів.

Попит на чіп з боку китайських компаній настільки сильний, що Nvidia схиляється до збільшення нових потужностей, повідомило одне з джерел. 

"Ми керуємо нашим ланцюгом поставок, щоб гарантувати, що ліцензовані продажі H200 авторизованим клієнтам у Китаї не вплинуть на нашу здатність постачати продукцію клієнтам у Сполучених Штатах", – заявив речник Nvidia у заяві для Reuters після публікації статті.

Великі китайські компанії, включаючи Alibaba та ByteDance, уже звернулися до Nvidia цього тижня щодо придбання H200 та прагнуть розмістити великі замовлення, повідомляло Reuters у середу.

Однак невизначеність залишається, оскільки уряд Китаю ще не дав зеленого світла на будь-яку покупку H200. Китайські чиновники скликали екстрені наради в середу, щоб обговорити це питання та вирішити, чи дозволяти його поставки до Китаю, повідомило одне з двох джерел та третє джерело.

Наразі виробляються дуже обмежені кількості чіпів H200, повідомляло Reuters у середу, на тлі того, як лідер американського виробництва чіпів штучного інтелекту зосереджений на виробництві своїх найсучасніших лінійок Blackwell та майбутніх Rubin.

Поставки чіпів H200 викликали серйозне занепокоєння у китайських клієнтів, і вони звернулися до Nvidia, щоб отримати роз'яснення з цього питання, повідомили джерела.

Доповнення

H200 був масово впроваджений минулого року і є найшвидшим чіпом штучного інтелекту в попередньому поколінні Hopper від Nvidia. Чіп виготовляється TSMC з використанням 4-нм виробничого процесу тайванської фірми. Він приблизно в шість разів потужніший за H20, чіп від Nvidia, розроблений для китайського ринку, який був випущений наприкінці 2023 року.

Рішення Трампа щодо H200 з'явилося в той час, коли Китай наполягає на просуванні власної внутрішньої індустрії чіпів штучного інтелекту. Оскільки вітчизняні компанії-виробники чіпів ще не випустили продукти, подібні до H200, виникли побоювання, що дозвіл на впровадження H200 у Китай може загальмувати галузь.

Для Nvidia додавання нових потужностей при цьому є складним завданням у той час, коли вона не лише переходить на Rubin, але й конкурує з такими компаніями, як Google від Alphabet, за обмежені потужності з виробництва передових чіпів від TSMC, пише видання.

Команда Трампа розглядає можливість продажу чіпів Nvidia H200 до Китаю21.11.25, 22:39 • 5062 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Санкції
Техніка
Тренд
ByteDance
Alphabet
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Google